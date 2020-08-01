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20:45 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ спрогнозировала продолжительность пандемии коронавируса

Чрезвычайный комитет ВОЗ спрогнозировал, что пандемия коронавируса продлится еще долго. Об этом говорится в официальном заявлении организации, которое приводит РИА Новости.

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Источник: Reuters

Ситуация в мире остается чрезвычайной, отметили в комитете и выразили признательность партнерам за усилия по борьбе с COVID-19.

Ведомство также подчеркнуло важность последовательных мер стран по борьбе с инфекцией и призвало молодежь использовать все способы защиты для предотвращения распространения заболевания.

Следующую оценку Чрезвычайный комитет ВОЗ даст ситуации с пандемией через 3 месяца.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 августа превысило 17,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

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