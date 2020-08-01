22:48 (мск), источник: BFM.ru
Отдых в Абхазии: как добраться, сколько стоит проживание и чем там можно заняться?
В субботу были сняты все ограничения на пересечение границы.
В первые часы после возобновления работы КПП «Псоу» из России в Абхазию въехали 300 автомобилей — со стороны Сочи даже скопилась небольшая очередь из машин, направляющихся в Абхазию.
Первая задача, которую предстоит решить путешественнику, — это добраться до Абхазии. Пассажирское авиасообщение отсутствует. Есть регулярный поезд «Москва — Сухум», но он временно отменен с 30 марта. Когда его пустят вновь, пока непонятно. В предыдущие годы плацкартное место в этом поезде стоило около 5 тысяч рублей, купе — от 8 тысяч. На дорогу в один конец уйдет двое суток.
Если нет собственного транспорта, на абхазской стороне можно просто сесть в маршрутку или автобус, которые идут до Сухума и проезжают через Гагру, Гудауту и Новый Афон. Но общественный транспорт идет медленно, и хорошо еще, если есть кондиционер. Водитель в пути, скорее всего, будет много курить, а дым попадет в салон. Это тоже надо учитывать.
Частный извозчик до Нового Афона, а это примерно 90 километров от российской границы, вероятнее всего, будет просить 5−6 тысяч рублей за поездку. Есть смысл торговаться: по опыту прошлых лет, почти всегда можно скинуть тысячу или даже полторы. Поездка на машине до Гагр займет примерно полчаса, до Нового Афона — час с небольшим, до Сухума — больше двух часов.
Или делают вид, что не знают. Вот что заявили в одном из отелей Сухума, куда Business FM позвонила под видом клиента:
«Отель работает в полном режиме, здесь никаких справок, ничего, что потребовалось бы на границе, ничего дополнительно не нужно будет. На территории гостиницы нужно сохранять дистанцию и пользоваться частными дезинфицирующими средствами, которые будут расположены в отеле. Стоимость в зависимости от категории начинается от 2,4 тысячи рублей за стандартный номер. Есть, конечно, еще стандартный номер на первом этаже — 2,2 тысячи рублей стоит. И повыше — комфорт, с балконом номера и так далее. Люкс стоит 3,8 тысячи рублей максимум в сутки на человека. У нас совсем немного изменились цены, в прошлом году номер стоил примерно на 100−150 рублей дешевле. У нас новый отель, мы пока набираем клиентскую базу, так что у нас пока все стандартно».
Примерно такие же цены и в других отелях Абхазии среднего ценового сегмента. С частниками можно договориться и на меньшую сумму. У них нелишним будет уточнить, есть ли бойлер (в гостиницах, как правило, есть), потому что централизованное горячее водоснабжение в Абхазии отсутствует.
Отдельный вопрос — питание. В недорогих отелях Абхазии, как правило, нет не то что ресторана, но даже бара. За еду придется платить отдельно. Вот что заявили в одной из гостиниц Нового Афона:
— Кафе на территории работает с 8:00 до 23:00. Есть еще общая кухня, если вы хотите сами готовить.
— А что сейчас с достопримечательностями, можно, например, посмотреть монастырь, новоафонские пещеры открыты?
— Все открыто. Вы, как приедете уже, посмотрите, куда можете поехать, и мы вам организуем экскурсию.
В Новом Афоне помимо уже упомянутого мужского монастыря и пещер есть грот Симона Кананита. В Пицунде — небольшой краеведческий музей на территории древнего храма XIX века, а в самом храме — знаменитый на весь Советский Союз орган. Обычно во время туристического сезона концерты в пицундском храме проходят раз в неделю, но как будет в этом году, пока непонятно. Еще одна достопримечательность Абхазии — высокогорное озеро Рица.
А вот с развлечениями в республике не очень. Аквапарк есть только в Гагре, ночные клубы и дискотеки можно найти в Сухуме. Шопинга, естественно, нет, если не считать таковым покупку сувениров и разного рода поделок.
В целом отдых в Абхазии обойдется дешевле, чем в популярной у россиян Турции, говорит генеральный директор Space Travel Артур Мурадян:
«До сего момента никто серьезно не готовился к открытию границ с Абхазией. Очень много противоречивой информации шло, откроют ли они со своей стороны. Россия была готова сделать это раньше. По факту цены Абхазия точно будет дешевле, чем Турция и, конечно, Танзания далекая».
Это та же цена примерно, как и в Сочи, и в Крыму, если сравнивать по ценовому предложению отвели две и три звезды. Люксовые отели — я бы сказал, что это не про Абхазию. Это больше самостоятельный туризм или туризм среднего и низкого ценового сегмента.
За чем точно стоит ехать в Абхазию, так это за чистым морем, где нет водорослей, а в сезон почти никогда не бывает и медуз. Пляжи пока не такие забитые, как в Сочи. И не надо забывать, что россиянам для въезда в республику не нужен загранпаспорт.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты летают из Москвы, Петербурга и