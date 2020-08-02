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01:41 (мск), источник: ТАСС

Два космических туриста полетят на МКС в конце 2021 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Два непрофессиональных участника полета (космические туристы) отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года. Их имена будут озвучены в начале следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Источник: Reuters

«Согласно договору с [американской] компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года», — сказали в пресс-службе, уточнив, что имена туристов будут озвучены в начале следующего года.

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В Роскосмосе также сообщили, что госкорпорация ведет переговоры еще с рядом американских компаний по отправке туристов на МКС.

В феврале 2019 года Роскосмос и компания Space Adventures подписали новый контракт на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на МКС на одном корабле.

В госкорпорации тогда уточнили, что предприятия отрасли уже приступили к созданию пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2» для полета туристов. В Роскосмосе добавили, что выполнение всех работ по созданию космической техники будет вестись за счет средств космических туристов.

Российская сторона и Space Adventures отправили первого туриста в космос в 2001 году — на орбиту полетел Денис Тито. Всего в космосе по их контрактам на сегодняшний день побывали семь космических туристов (один дважды). Последний полет по программе состоялся в сентябре 2009 года. В 2015 году также по контракту Роскосмоса и Space Adventures должна была отправиться в космос певица Сара Брайтман. Однако она прервала подготовку и отказалась от полета, сославшись на семейные обстоятельства.

Во время загрузки произошла ошибка.
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