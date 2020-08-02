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05:41 (мск), источник: Российская газета

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии — любимейший праздник в России. Да и сам святой пророк был всегда необыкновенно почитаем: в «Повести временных лет» упоминается церковь святого Илии, стоявшая в Киеве еще в 944 г., то есть до крещения Руси. А уж сколько Ильинских храмов было построено потом!

Источник: Российская газета

Но почему древний ветхозаветный пророк, живший за 8,5 столетий до Рождества Христова, был так популярен в народе? Настолько, что Ильин день отмечался как большой праздник — с общей трапезой, называемой «братчина», для которой специально резали бычка или барашка, купленного в складчину. До такой степени, что работать в Ильин день категорически запрещалось — «грех», а сам праздник памяти святого пророка Божьего Илии непременно начинался в храме, причем, хотя специального церковного установления на это не было, многие перед Ильиным днем с неделю постились.

Так выражалось народное благоговение и восхищение этим древнееврейским пророком, который воспринимался русскими совершенно родным — достаточно вспомнить, как много пословиц и поговорок посвящено Илие.
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«До Ильи поп дождя не умолит, после Ильи баба фартуком нагонит, — читаем в словаре В. И. Даля. — Илья-пророк два часа светлого времени уволок. Ильин день до обеда — лето, поле обеда — осень. Илья лето кончает». В грозу говорили: «То Илья пророк разъезжает по небу на огненной колеснице», а сам Ильин день, как заметили, «без гроз не стоит».

Так в чем же дело? Почему в народе так чтили пророка? Во-первых, наши предки изучали «Закон Божий», поэтому знали библейские главы Ветхого Завета, рассказывающие об этом удивительном пророке. Знали они, конечно, и то, что служение Илии пришлось на момент, когда Израилем правил слабовольный царь Ахав, взявший себе в жены распутную язычницу Иезавель. Блудодейка и растлительница, Иезавель понастроила в стране храмы идолу плодородия Ваалу, прикормила при дворе множество женоподобных жрецов культа Ваала и Астарты, устраивала регулярные оргии, насаждала храмовую проституцию и, понятное дело, уничтожала всех, кто решился выступить против охватившего страну безумия. Вот в это губительное для народа и государства Израиля время и возвысил свой голос пророк Илия.

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Библия подробно описывает эпизоды его борьбы с развратительницей Иезавелью, причем борьбы, проводившейся на глазах у всех: это было крайне важно, чтобы нестойкие не пошли следом за всесильной, жестокой и коварной царицей, по сути уничтожавшей не только любые нормы нравственности, но и саму веру в Бога. Это было крайне важным — доказать колеблющимся или слабым, готовым последовать за Иезавелью, что Господь считает этот путь гибельным. Что правда, а, значит, и сила, за Богом, а не за могущественной развратницей. Именно в этом и заключался смысл удивительных чудес, явленных по вере пророком Илией во время его противостояния сторонникам богомерзкого культа Ваалу.

Конечно, Бог нечасто являет Свои чудеса с зримой, неоспоримой форме — например, возжжение огня по молитве, вопреки очевидным законам природы; или дождь, прекративший долгую засуху; жизнь в пустыне, когда пищу тебе приносят птицы небесные; и неистощимость запасов, когда о них заботится Сам Господь. Даже воскресение уже умершего! Все эти чудеса из жизни пророка Илии бережно описаны в Библии. И эти страницы Библии, конечно, не могли оставить наших предков равнодушными. Ведь такая очевидность в явленности чудес — вещь крайне редкая: Господь никому не навязывает Свое могущество. Но уж если подобное и случается, память хранит такие эпизоды веками — мы все, увы, маловеры, наша вера слишком часто нуждается в подпорках чуда. И мы восхищаемся теми, кто сподобился быть к этим чудесам причастным. Конечно, наши предки понимали и суть противостояния Илии, почитали его цельность, решимость, стойкость. Бесспорно, их пленяло и то, что Илия пророк был борцом за справедливость.

Наверное, все вместе это и сделало далекого пророка таким родным: грозным, всесильным (дождь и гроза ему подвластны!), но одновременно и домашним, допущенным во все уголки народной жизни.

Поднимите сейчас глаза к небу: солнечно ли? Или хмурятся тучи сегодня, на Ильин день? Наши предки считали, что от того, что происходит на небе в этот день, зависит наше будущее — урожай на грядущий год. А воздушно-десантные войска России выбрали именно пророка Божьего Илию своим покровителем и сегодня также отмечают свой праздник.

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