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03:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Crew Dragon с двумя космонавтами возвращается на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon с Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

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Они пробыли на станции два месяца. Корабль должен приводнится у берегов штата Флорида 2 августа в 14:42 (21:42 мск).

На МКС остались россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. NASA планирует еще в этом году отправить на МКС Кэтлин Рубинс. Она полетит в составе экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17», старт которого запланирован на октябрь. В 2020 году за одно место на российском корабле NASA должно заплатить «Роскосмосу» около $90 млн.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала 30 мая с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Пилотируемый корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Впервые после завершения программы Space Shuttle в 2011 году американские астронавты отправились к МКС не на российском корабле «Союз».

Во время загрузки произошла ошибка.
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