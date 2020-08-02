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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Названа главная ошибка россиян, которая мешает остановить эпидемию коронавируса

Почему заболеваемость COVID-19 в нашей стране снижается медленно, рассказал главный кардиолог Минздрава академик Сергей Бойцов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 02.08
Инфицировано850 870+5 427
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Выздоровело650 173+3 649
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Инфицировано17 859 763+259 023
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Скончалось685 179+5 579
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Выздоровело10 564 263+221 952
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Источник: Комсомольская правда

— Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах, — подчеркнул в интервью «КП» главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

Эксперт назвал «золотой» принцип остановки инфекции: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции.

В России заболеваемость COVID-19 сейчас хоть и снижается, но медленно, отметил профессор. По его словам, во многом так происходит потому, что люди пренебрегают средствами защиты.

В Испании и ряде других стран власти ввели требования носить маски в том числе на набережных и на пляжах. У нас же на курортах пляжи забиты битком, а редкие отпускники в масках вызывают недоумение и даже смех.

— Мысль (испанцев. — Ред.) правильная. А смеяться над людьми, которые разумно носят защитные маски, как минимум глупо. С одной стороны, это личное дело каждого — что ему надевать. А с другой — ношение маски в публичных местах это знак уважения к окружающим, — говорит главный кардиолог.

Что касается ссылок на нарушение дыхания при ношении защитных масок, то, как пояснил врач, такие затруднения действительно могут испытывать пациенты с выраженной степенью сердечной недостаточности. Но надо понимать, что это тяжелобольные люди, которые, как правило, крайне редко выходят из дома, отметил Бойцов.

Все остальные, кто заявляет о невозможности носить маску из-за «тяжелых проблем» с доступом воздуха, просто ищут себе оправдания. На самом деле, такие трудности субъективны, надуманы, словом, психологического характера, а не физиологического, подчеркнул профессор.

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