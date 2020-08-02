В США выяснили происхождение странных посылок из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни, пишет издание Business Insider.
Несколько сотен человек в США, Канаде и Великобритании, которые ничего не заказывали в Китае, получали из этой страны посылки, внутри которых оказались семена. При этом на коробках было написано, что внутри находится бижутерия или игрушки.
Изначально власти США заподозрили, что речь может идти о вредных растениях, и рекомендовали всем, кто получит китайские семена не трогать их и держать подальше от детей и домашних животных.
В департаменте сельского хозяйства выяснили, что в китайских посылках находились безобидные семена мяты, розмарина и лаванды. Власти сделали вывод, что речь идет о новом способе мошенничества.
Предполагается, что недобросовестные продавцы китайских интернет-магазинов пытаются с помощью таких посылок накрутить свои рейтинги, когда подставной покупатель заказывает товар на адрес за пределами КНР, почтовая служба фиксирует код посылки, а затем пишется положительный отзыв об интернет-магазине.
Почтовая служба КНР уже выразила готовность сотрудничать с американскими властями и вычислить отправителей посылок с семенами.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в России по итогам прошлого года число посылок с покупками из зарубежных интернет-магазинов, в том числе из Китая, уменьшилось на 7,1%. Эксперты считают, что на это повлияли длительные сроки доставки товаров из КНР и рост цен на них.
Кроме того, негативное влияние оказала эпидемия коронавируса в Китае в конце года — некоторые люди просто боялись делать заказы в Поднебесной.