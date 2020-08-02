В России зарегистрированы 5 427 новых случаев COVID-19

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 850 870 случаев коронавирусной инфекции, 14 128 умерших и 650 173 выписанных. За сутки умерли 70 пациентов, еще 3 649 выздоровели. Таким образом, лечение продолжают 186 569 человек.
В Москве зарегистрированы 664 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли 12 пациентов, выздоровел 761 человек. Еще 199 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 168 — в Ханты-Мансийском АО, 163 — в Санкт-Петербурге, 157 — в Московской области, 146 — в Нижегородской области, 143 — в Иркутской области.
Также 137 случаев зарегистрированы в Мурманской области, 134 — в Красноярском крае, 131 — в Ростовской области, 110 — в Оренбургской области, по 109 новых случаев в Челябинской области, Хабаровском, Алтайском краях, по 108 — в Омской области, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком АО, 107 — в Краснодарском крае, 104 — в Новосибирской области, 102 — в Ульяновской области, 101 — в Приморском крае.
В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.