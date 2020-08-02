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10:49 (мск), источник: Интерфакс

В России зарегистрированы 5 427 новых случаев COVID-19

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 427 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 02.08
Инфицировано850 870+5 427
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
19.071.08
Скончалось14 128+70
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
19.071.08
Выздоровело650 173+3 649
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
19.071.08
Инфицировано17 859 763+259 023
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
19.071.08
Скончалось685 179+5 579
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
19.071.08
Выздоровело10 564 263+221 952
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
19.071.08
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 850 870 случаев коронавирусной инфекции, 14 128 умерших и 650 173 выписанных. За сутки умерли 70 пациентов, еще 3 649 выздоровели. Таким образом, лечение продолжают 186 569 человек.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 664 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли 12 пациентов, выздоровел 761 человек. Еще 199 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Свердловской области, 168 — в Ханты-Мансийском АО, 163 — в Санкт-Петербурге, 157 — в Московской области, 146 — в Нижегородской области, 143 — в Иркутской области.

Также 137 случаев зарегистрированы в Мурманской области, 134 — в Красноярском крае, 131 — в Ростовской области, 110 — в Оренбургской области, по 109 новых случаев в Челябинской области, Хабаровском, Алтайском краях, по 108 — в Омской области, Ставропольском крае, Ямало-Ненецком АО, 107 — в Краснодарском крае, 104 — в Новосибирской области, 102 — в Ульяновской области, 101 — в Приморском крае.

В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

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