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18:49 (мск), источник: ТАСС

В Краснодарском крае объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в регионе

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Рост заразившихся коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты. Кроме того, большее количество инфицированных выявляется в том числе за счет увеличения проведения лабораторных анализов, сообщили ТАСС в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее в воскресенье краевая администрация со ссылкой на оперштаб проинформировала, что на Кубани подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, что является максимальным суточным приростом.

Больше всего случаев отмечено в Краснодаре — 53. Прежде число новых случаев не превышало 100 за сутки.

«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — отметили в краевом оперативном штабе.

В оперштабе добавили, что в регионе стали проводить больше лабораторных анализов, что также повлияло на прирост заболевших. Только за последние сутки сделано 7 794 тестов.

При этом исследования проводят не только краевые лаборатории, но и частные. Кроме того, в крае увеличивается количество проверок и рейдов в местах массового скопления людей на предмет соблюдения масочного режима.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, с апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань стали активно прибывать туристы. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, с 24 июля в регионе начали фиксировать рост числа инфицированных, был продлен до 21 августа режим повышенной готовности.

Всего на Кубани зафиксировано 8 472 случая заражения коронавирусом, при этом 7 305 человек уже выздоровели. Не удалось спасти 116 человек. Более 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах края на ИВЛ.

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