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16:15 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.

Источник: РИА "Новости"

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», — сказал он.

Патриарх привел в пример случай, когда один из архиереев попросил у него — тогда еще митрополита — денег.
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«У вас же шесть миллиардов долларов». Я посмотрел на этого владыку и сказал: «Ты не шутишь?» «Да нет»… Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил, — вспомнил предстоятель РПЦ.

Также патриарх назвал правду великой силой.

«Всем сегодня хочется запустить эти страшные эксперименты с продажей младенцев от суррогатного материнства, а церковь говорит: “Нет, это грех”. То же самое мы говорим про аборты. Мы принимаем женщин и мужчин, проводим через таинство покаяния, но никогда не скажем, что это норма жизни. Мы никогда не скажем, что норма — нарушение целостности брака, супружеской верности, как бы эту истину ни разрушала современная культура», — подчеркнул он.

Глава РПЦ отметил, что церковь будет делать подобные заявления, какой бы старомодной или неграмотной ее бы ни называли.

«Пророческое служение, которое совершали древние пророки, совершается и сейчас. Как тем доставалось, так и ныне достается каждому, кто со смирением, без гордыни и обличения призван свидетельствовать правду божию, даже когда она не очень приятна слышащим», — подытожил он.

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Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

Русская православная церковь в воскресенье вспоминает ветхозаветного пророка Илию, жившего за 900 лет до рождения Иисуса Христа. Илия известен борьбой с язычеством. Например, когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, он пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в бога. После этого Илия в присутствии людей, языческих жрецов и правителя помолился богу, с неба сошел сначала огонь, а потом — дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в истинного бога.

Илья-пророк — также небесный покровитель Воздушно-десантных войск. Ильин день и государственная памятная дата, День ВДВ, в России, по совпадению, отмечаются вместе. Второго августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.

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