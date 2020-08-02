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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США сбросил 85 кг ради американских горок

Через 11 месяцев он снова смог кататься на аттракционе.

Фанат аттракционов Джаред Рим из Огайо отправился в свой любимый парк развлечений ради американских горок высотой 95 метров. Но мужчина так и не покатался — из-за лишнего веса его просто не смогли пристегнуть к сидению.

35-летний Джаред, работающий в рекламном бизнесе, весил 195 кг. Поняв, что «слегка» перебрал с весом, мужчина изменил образ жизни. Рим перешел на здоровое питание, ограничил количество калорий до 2 тысяч в день и стал бегать трусцой на беговой дорожке у себя в гараже. Через 11 месяцев Джаред весил уже 110 кг.

В июле мужчина снова отправился на аттракционы и с удовольствием покатался на любимых горках, пишет Washington Post.

«Это было невероятное чувство, — комментирует он. — Все мои огромные усилия окупились».

Анна Лысенко

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