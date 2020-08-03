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11:56 (мск), источник: Forbes

Предупреждение для всего мира: в снявшую ограничения Японию вернулся COVID-19

Еще недавно Япония казалась примером того, как можно победить коронавирус без жестких ограничений. Но теперь она рискует продемонстрировать, как не нужно возвращаться к нормальной жизни. В стране фиксируют рекордный прирост новых случаев заражения, а эксперты винят власти страны в излишней спешке и отсутствии четкой стратегии.

Источник: AP 2020

Япония рискует стать примером того, что случается, если страна слишком торопится вернуться к нормальной жизни после коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

В Японии пятый день подряд выявляют больше 1000 новых случаев заражения. Общее количество зараженных 2 августа достигло 39 902.

Причем если изначально заболевшие были сконцентрированы в Токио, то теперь их обнаруживают и в других городах. Кроме того, если раньше заболевали, в основном, молодые люди, которые с большей вероятностью переносили болезнь легко, то теперь растет число заболевших пожилых.

«Это результат того, что правительство поставило в приоритет не инфекционный контроль, а экономическую активность, вынуждая людей снова передвигаться», — сказал профессор по инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Университета Шова Йошихито Ники.

Вопрос стратегии

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Весной Япония привлекла всеобщее внимание, когда остановила первую волну коронавируса без карантина и приостановки бизнеса, отмечает Bloomberg. Ввести жесткую самоизоляцию не позволяли положения конституции: власти могли только ввести чрезвычайное положение и призвать людей оставаться дома.

В конце мая чрезвычайное положение было отменено, и власти перешли к полному возобновлению экономической деятельности. К июню рестораны и бары полностью вернулись к работе. Снова стали проводиться бейсбольные матчи и соревнования по сумо. Такие действия резко контрастировали с решениями, которые принимались в других странах Азии. Например, в Сингапуре отмена ограничений проводилась осторожно и поэтапно.

Япония также распустила группу экспертов, которая боролась с первой волной. А когда число случаев заражения уже снова начало расти, власти запустили кампанию по стимулированию внутреннего туризма.

Несмотря на то, что Япония раньше многих западных стран поняла, что вирус передается по воздуху через капли жидкости, власти просто предупредили жителей об опасности переполненных и невентилируемых помещений. В результате многие новые случаи заражения были связаны с ситуациями, когда люди не носили маски, например, во время совместных обедов, пишет Bloomberg.

Япония, в отличие от Новой Зеландии, никогда не заявляла о полной победе над вирусом и пыталась призывать к «новому образу жизни» в мире, где вирус не исчезнет.

Однако заявления центральных и региональных властей противоречили друг другу. Пока федеральное правительство поощряло поездки по стране, власти Токио предупреждали об опасности для путешественников.

«Последний шанс»

Эксперты, с которым поговорил Bloomberg, считают, что спешка со снятием ограничений в Японии была преждевременной: чрезвычайное положение, вероятно, было отменено слишком рано, а последующий план действий плохо продуман. В результате, когда в конце июня в ночных клубах начал распространяться вирус, власти не спешили предпринимать какие-то действия. А по мере того, как число зараженных росло, чиновники преуменьшали опасность и настаивали, что новые случаи, в основном, ограничены клубами.

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«Правительству следовало разработать стратегию по быстрому ограничению передачи [вируса]», — заявил Bloomberg профессор Королевского колледжа Лондона Кенджи Сибуя, ранее отвечавший за политику в области здравоохранения в ВОЗ. По его словам, власти усугубляют ситуацию, потому что просто «смотрят и ждут». «Центральные власти не продемонстрировали четкого руководства и ясной стратегии в вопросе того, что нужно делать с COVID-19, и перекладывают ответственность на местные власти», — сказала агентству исследователь общественного здравоохранения в университете Токио Харука Сакамото.

Местные власти уже начинают возвращаться к ограничениям. Власти Осаки попросили жителей воздержаться от обедов в группах из пяти или более человек. В Токио власти попросили рестораны бары и караоке сократить время работы, а столичный губернатор Юрико Коикэ даже пригрозила повторно ввести в городе режим ЧП. На Окинаве он уже введен.

Глава Медицинской ассоциации Токио и вовсе призвал правительство изменить законодательство, чтобы получить возможность заставлять бизнес прекращать работу. «Это наш последний шанс смягчить распространение инфекции», — подчеркнул он.

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