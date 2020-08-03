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16:14 (мск), источник: Forbes

Исследователи не нашли связи между вспышками коронавируса и поездками в метро

Поездки в общественном транспорте могут быть «безопаснее, чем кажется», сообщила The New York Times. Эксперты заявили газете, что поездка в метро представляет меньший риск, чем обед в помещении.

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Источник: AP 2020

В странах, где уменьшились масштабы пандемии коронавируса, не было обнаружено заметных вспышек заболевания, связанных с передвижением на общественном транспорте. К такому выводу пришла The New York Times, проведя опрос транспортных агентств. Газета подчеркивает, что поездки в метро могут быть «безопаснее, чем кажется».

Результаты исследования могут говорить о том, что метро, пригородный железнодорожный транспорт и автобусы могут не быть значимым источником распространения вируса, отмечает газета. Это актуально по крайней мере до тех пор, пока пассажиры носят маски, а транспорт не заполняется так же сильно, как в часы пик до пандемии. Эксперты заявили NYT, что поездка на метро, вероятно, представляет больший риск, чем прогулка по улице, но меньший, чем обед в помещении.

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В Париже медицинские власти, отслеживающие контакты зараженных, обнаружили, что ни один из 386 кластеров инфекции, выявленных с мая по середину июля, не был связан с системой общественного транспорта, отмечает NYT. В Австрии, где подобное исследование проводилось в апреле и мае, такие связи тоже не были обнаружены. Власти Токио «агрессивно отслеживали» вирусные кластеры и не обнаружили ни одного связанного с городским железнодорожным транспортом, известным своей заполненностью.

Гонконг также не столкнулся с «большой вспышкой, связанной с общественным транспортом», рассказал NYT директор Центра новых инфекционных заболеваний имени Стэнли Хо при Китайском университете Гонконга Дэвид Хуэй. При этом он подчеркнул, что избежать заполненности метро и автобусов было бы сложнее, если бы жители не работали из дома. «В этом случае, я считаю, было бы возможно возникновение серьезной вспышки», — заявил Хо.

Обычно люди проводят в поезде или автобусе относительно малое количество времени, если сравнивать этот отрезок с днем в офисе или походом в бар, поясняет NYT. Пассажиры также обычно не разговаривают в поезде, из-за чего в воздух выделяется меньше жидкости.

Кроме того, во многих городах толпы в поездах уменьшились из-за карантинных мер и внедрения работы из дома, что упростило социальное дистанцирование.

В то же время эксперты в области публичного здравоохранения предупреждают, что к доказательствам пока нужно относиться с осторожностью, пишет издание. Число пользующихся общественным транспортом жителей больших городов пока значительно ниже того, которое наблюдалось до пандемии. Кроме того, разным бывает качество используемых в транспорте систем вентиляции, а отслеживание полной цепочки передачи вирусов — сложная задача.

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