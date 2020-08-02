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22:09 (мск), источник: Life.ru

Астронавты МКС вернулись на Землю на корабле Crew Dragon

Они приводнились в Атлантическом океане.

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7
фотографий
7
фотографий

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отстыковался от Международной космической станции (МКС) и успешно вернулся на Землю.

На его борту Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.

Как сообщалось, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.

Во время загрузки произошла ошибка.
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