22:09 (мск), источник: Life.ru
Астронавты МКС вернулись на Землю на корабле Crew Dragon
Они приводнились в Атлантическом океане.
Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отстыковался от Международной космической станции (МКС) и успешно вернулся на Землю.
На его борту Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Это первое с 1975 года приводнение американского пилотируемого корабля.
Как сообщалось, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.