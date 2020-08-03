Что делать при заражении COVID-19 на отдыхе и какова ситуация на курортах Краснодарского края?

Когда курорты Кубани открыли для жителей других регионов, туда хлынул поток туристов. Сейчас Сочи, Анапа и другие города переполнены отдыхающими. По крайней мере, до середины августа отели и гостевые дома забронированы на 95%. А на пляжах яблоку негде упасть. В такой ситуации неудивительно, что заболеваемость коронавирусом растет.
Тем более что с конца июля сняты большинство ограничений на работу торговых центров, кафе и ресторанов. Открыты фитнес-центры, бассейны и аквапарки. У приезжающих не требуют тесты на коронавирус. Краевые власти объявили режим повышенной готовности до 21 августа, однако помогает это не особо, рассказала журналистка из Краснодара Ольга Иванова.
Проходят рейды по городу, просят соблюдать масочный режим. К сожалению, это очень мало кто соблюдает, сами жители часто к этому негативно относятся.
«В некоторых магазинах очень строго, в некоторых — так себе. Сама замечала в магазине: когда кассир просит, чтобы были в маске, натыкаются на грубость. Что касается численности, численность заболевших растет, каждый день их больше. Сегодня уже за 100 выявленных перевалило в сутки. Скорее всего, это связано с турпотоком. В целом периодически проходят оперативные штабы, власти ситуацию контролируют. На курортах усилили дезинфекцию, то есть стараются дезинфицировать остановки. Усилили контроль за пляжами, стараются дезинфицировать лежаки, какие-то контактные вещи. Тем не менее заболеваемость растет».
Business FM уже рассказывала о случаях заражения туристов коронавирусом на курортах. В частности, олимпийский призер по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин поделился в соцсетях, что его семья заболела ковидом в Сочи, а жену Луизу даже пришлось госпитализировать. После она разместила в Instagram видеообзор своей палаты, сказав, что лежит в таких же условиях, как и все, чем вызвала волну критики. Подписчики сочли, что хороший ремонт, холодильник и удобный санузел в палате никак нельзя назвать типичной обстановкой российских больниц.
Однако в этом нет ничего удивительного — перед Олимпиадой в Сочи медучреждения привели в достойный вид. Корреспондент информагентства KrasnodarMedia Дмитрий Мирошников говорит, что в целом в крае медицинское обслуживание поставлено хорошо, хотя есть и нарекания:
«Были нарекания по конкретным медучреждениям. Я не говорю о том, что кто-то приехал на курорт во время коронавируса, и ему не понравилось, что его развернули или отправили на карантин. А вот были нарекания по качеству. У меня самого коронавируса не было, я сдавал анализы. У меня было заболевание, я ходил в поликлинику, мне изначально правильный диагноз не поставили, у меня была пневмония».
Что-то у нас хорошо, что-то плохо, но в целом краевая медицина работает. Я готовил материал, общался с медиками и они мне говорили: мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.
В воскресенье, когда готовился материал, радиостанция не смогла дозвониться ни в одну муниципальную больницу Сочи, а горячая линия скорой помощи, не 103, была все время занята. Частные медцентры оказались более доступны. В клинике «Оптимум» Business FM сказали, что у них можно сдать тест на коронавирус:
— А с температурой к Вам можно приезжать?
— Нет, без признаков ОРВИ.
— Да, на дом выезжаем, но только по Адлеру выезд. Ближайшая запись на 6 августа по выезду.
— Скажите, если тест положительный, нужно ли садиться на самоизоляцию, если человек в отеле, ему надо сообщать в отеле?
— У нас лаборатория, мы только выполняем результат исследований, потом дальнейшую информацию передаем в Роспотребнадзор, они уже связываются.
Многие отдыхающие, почувствовав признаки простуды, не спешат сдавать тест и идти к врачу. Ведь в случае положительного результата вместо моря и пляжа им придется самоизолироваться в номере.
И хотя для отелей отменили режим обсервации в случае COVID-19 у кого-то из постояльцев, местные власти могут гостиницу и закрыть, если заболевших будет несколько. Так что цифры по приросту были бы больше, если бы туристы обращались к врачам, а не везли COVID-19 домой и не портили статистику уже в своем регионе.
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