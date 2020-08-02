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23:23 (мск), источник: Известия

Ученые установили опасность реакции иммунитета в борьбе с коронавирусом

Коронавирус вызывает в организме человека мощную ответную реакцию иммунитета, которая мешает борьбе с распространением инфекции. Данные ученых из Университета Сан-Франциско опубликованы на портале MedicalXpress.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Агентство «Москва»

Эксперты выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения. И из-за этой скорой и мощной реакции иммунитета у пациентов на 11-й день заболевания часто развивается тяжелая пневмония, известная как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

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В ходе исследования ученые также установили, что коронавирус способен проникать и заражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. Он действует с помощью белковых шипов, которые легко «разрезают» защитный барьер человеческой клетки. Органы дыхания являются самым легким путем для проникновения инфекции в организм, уточняется в исследовании.

Информация о распространении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, впервые появилась в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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