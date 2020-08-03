Египет убеждает Илона Маска, что пирамиды построили не инопланетяне

Но больше всего внимания получил самый первый твит, который можно было расценить как поддержку популярной теории заговора о строительстве пирамид инопланетянами. Его ретвитили более чем 84 тыс. раз.
В ответ на это египетский министр по международному сотрудничеству Рания аль-Машат призвала Маска лично убедиться в том, что пирамиды построили люди, а не инопланетяне.
«Полная галлюцинация»
Илон Маск уже не в первый раз вызывает скандал своими твитами
| Источник:GETTY IMAGES
«Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить письменные свидетельства о том, как были построены пирамиды, а также посмотреть на могилы их строителей. Мы вас ждем, мистер Маск!», — написала аль-Машат.
I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you ?. @elonmuskhttps://t.co/Xlr7EoPXX4
На твиты Маска также отреагировал египетский археолог Захи Хавасс. Он опубликовал в социальных сетях короткое заявление на арабском языке, в котором назвал слова Маска «полной галлюцинацией».
«Я обнаружил могилы строителей пирамид — и это всем доказало, что они были египтянами и не были рабами», — цитирует Хавасса издание Egypt Today.
В Египте сохранилось более 100 пирамид, самой известной из которых является Пирамида Хеопса, ее высота составляет 137 метров. Большинство из пирамид были построены как могильники фараонов.
Илон Маск известен скандальными заявлениями в «Твиттере», которые вызывают большой общественный резонанс. Однажды он заявил в интервью CNBC: «В “Твиттере” ты как на войне. А если кто-то попадает на войну, то нужно сказать себе: “Ну что ж, ты теперь на арене. Вперед!”».
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.