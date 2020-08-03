Китайское предупреждение: КНР строит семь лабораторий уровня Уханьской

Доктор Чжимин Юань, заместитель директора Уханьского института вирусологии Китайской академии наук, опубликовал научную статью с описанием национальной программы Китая по созданию биолабораторий самого высокого уровня защиты — BSL-4. В них можно работать с наиболее опасными патогенами. Сегодня в стране такая одна, в Ухане.
Одну из лабораторий возведут в районе Харбина, там сосредоточатся на исследованиях заболеваний, передающихся от животных к человеку. В
«Специальные исследовательские сооружения будут также построены в институтах, работающих в специальных областях (глубоководные, космические, полярные и другие специальные среды)», — пишет Чжимин Юань.
Что касается флагмана этой работы — Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, расположенной в провинции Хубэй (центральный Китай), то она будет продолжать исследования высокопатогенных микроорганизмов, а также осуществлять функции международного сотрудничества, в частности принимать делегации ВОЗ.
Раньше около Пекина существовал еще один исследовательский биоцентр, однако там случилось несколько аварий, поэтому правительство решило построить более защищенный объект, пояснил «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ,
Уханьская лаборатория уровня BSL-4 была введена в строй в 2016 году, но было ясно, что стране нужно еще несколько таких центров
из-заналичия очагов чумы в прилегающих к Монголии провинциях, а также из-заэпидемий, периодически вызываемых вирусами денге, клещевого энцефалита, японского энцефалита и ряда опасных болезней животных, в частности ящура.
Именно поэтому страна не жалеет средств на оснащение новых исследовательских центров. Одним из таких высокотехнологичных объектов станет харбинская лаборатория, которую решили построить недалеко от российской границы: с пониженным давлением в «заразных зонах» (чтобы загрязненный воздух не попадал в соседние помещения. — «Известия»), особой системой кондиционирования, фильтрации воздуха и дезинфекции отходов. Ее деятельность будет курировать Китайская академия сельскохозяйственных наук. На базе этого учреждения, согласно статье Чжимин Юаня, создадут комплексный исследовательский центр по важным зоонозным инфекционным заболеваниям животных. К ним относится и новый коронавирус, вызвавший нынешнюю пандемию.
— Харбин — это центр провинции Хэйлуньцзян, где расположено много природных очагов вируса клещевого энцефалита, вируса ящура и чумы, — сообщил «Известиям» Сергей Нетесов. — Так что расположение подобной лаборатории в Харбине логично и оправдано. Для Китая сейчас важно более интенсивно и в современных условиях разрабатывать методы диагностики и борьбы с
— Там уже десятки лет работает российская противочумная станция, — рассказал эксперт. — И поскольку ее существование оправдано наличием на территории Хабаровского края нескольких природных очагов опасных инфекций, то ее работа не вызывала и не вызывает
Впрочем, факт строительства одной из лабораторий недалеко от
— Интуитивно кажется, что чем дальше подобная лаборатория от территории Российской Федерации, тем меньше вероятность возникновения у нас чрезвычайной ситуации, — прокомментировал ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Станислав Отставнов. — В идеале хорошо бы построить такую лабораторию в чистом поле среди скал на далекой планете. Однако если взять ситуацию с нынешней пандемией, то она довольно показательна.
Ухань не граничит с Россией, меры на границах с Китаем российские власти приняли еще в январе, но тем не менее коронавирус стал непрошеным гостем и в нашей стране. Еще дальше Ухань от Южной Африки, Бразилии, США.
BSL-4 расшифровывается, как 4-й (в Китае самый высокий) уровень биологической безопасности (biosafety level). Это набор мер предосторожностей, необходимый для надежной изоляции опасных патогенов в лабораторных условиях. Для того чтобы особо заразные вирусы и бактерии не «убежали» из пробирок, написаны тома правил работы в таких учреждениях.
Внешне это многоуровневые инженерные
В таких лабораториях изучают патогены, которые могут вызвать смертельные заболевания. Например, вирусы Марбург и Эбола, вирусы Хендры и оспы. Также в такие учреждения привозят грунт с других планет, ведь потенциально он может быть
В 1993 году ВОЗ издала рекомендации по биобезопасности, и ведущие страны мира начали приводить свои институты и лаборатории, где проводились диагностика и изучение встречающихся на их территориях опасных патогенов, в соответствие с ними. Такие лаборатории были либо усовершенствованы, либо построены заново во Франции, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, США, Канаде, некоторых странах Африки.
— Естественно, подобные лаборатории таят в себе потенциальную опасность, — отметил Станислав Отставнов. — Более того, не будем отрицать, что многие функционирующие сегодня учреждения, занимающиеся биологической угрозой, в эпоху холодной войны создавались в первую очередь не как щит, а как меч.
Задать вопросы как о назначении лабораторий, так и о том, сколько на данный момент их существует в Китае, «Известиям» не удалось. Заместитель директора Уханьского института вирусологии Чжимин Юань не ответил на запрос газеты. В посольстве КНР в России «Известиям» сказали, что не имеют соответствующей информации о лабораториях BSL-4, поэтому не могут ответить на вопросы журналистов.
Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, имеющий опыт сотрудничества с китайскими учеными, в разговоре с «Известиями» заметил, что, по его субъективной оценке, китайцы могли уже выполнить заявленное.
— Когда в 2019 году я общался с руководством CDC Китая (Chinese Center for Disease Control and Prevention — Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний. — «Известия»), я понял, что Уханьская лаборатория в стране далеко не единственная. По моим ощущениям, их там даже больше, чем заявлено в статье. Но никаких точных данных по этому поводу у меня нет, — сказал эксперт.
По словам Павла Волчкова, понятно, что в КНР активно строят новые исследовательские центры, формируют научные коллективы и если еще не перегнали США по уровню развития науки в этом направлении, то это произойдет в ближайшее время.
По реакции на пандемию COVID-19 и пониманию того, с чем столкнулось человечество в виде нового коронавируса, эффективности сдерживания инфекции также видно, что Китай в этой области впереди планеты всей, добавил специалист.