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12:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Нормы питания в царской России, СССР и РФ. Инфографика

Существуют нормы, которые определяют, сколько и какой провизии требуется человеку для здоровой жизни. Эти нормы для каждого времени свои и регулярно пересчитываются.

Источник: РИА "Новости"

Питание — одна из базовых потребностей человека. При этом желательно, чтобы количество и набор продуктов соответствовали определенным требованиям, обеспечивали полноценную жизнь и позволяли сохранять здоровье. От качества питания напрямую зависит здоровье, правильный обмен веществ, а также то, насколько корректно будет удовлетворена потребность организма в энергии.

Для правильного расчета необходимого рациона используют нормы питания. Их определением занимаются специальные институты, ученые и исследователи, именно они выводят оптимальные показатели, которые позволят человеку питаться полноценно, обеспечивая себя всем необходимым. На государственном уровне за этим тоже следят, предлагая расчеты по калоражу и количеству потребляемой еды.

Одним из наиболее важных пунктов в рационе человека является соотношение белков, жиров и углеводов как основных строителей тканей. Так, оптимально, если их соотношение составляет примерно 1:1,2:4,6 соответственно.

Также в рационе должны присутствовать продукты животного и растительного происхождения, к примеру, рекомендуется, чтобы на долю растительных жиров приходилось не менее 30% от общего числа жиров. Обязательно в рационе должны быть свежие продукты (речь идет об овощах и фруктах). Связано это с тем, что они несут максимум витаминов и пользы, так как содержат клетчатку, а значит, нормализуют работу кишечника.

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Если отклонение от нормальной пропорции важных элементов рациона длится недолго, никаких негативных последствий для организма не наступает. Если же оно становится длительным, растут риски серьезных проблем со здоровьем. Так, например, при переизбытке еды и отступлении от норм в большую сторону повышается риск развития ожирения. Его сегодня называют глобальной проблемой, которая заметно увеличивает риск смертности. Если же рацион серьезно и длительно не добирает до норматива, возникает риск развития дистрофии, недостаток веса приводит к проблемам с пищеварением, бесплодию и слабости иммунитета.

Детальные нормативы по питанию строятся на отдельных расчетах по разным параметрам. Так, например, учитывается пол человека: для мужчин свои показатели, для женщин — свои. Многое зависит от типа активности: умственным трудом занят человек или физическим. Отдельное внимание уделяют делению по возрастным группам: понятно, что для детей нормы будут иными, чем для взрослых, есть свои расчеты и для пенсионеров.

Есть стандартный набор продуктов, комбинируя которые, можно составить рацион, соответствующий всем необходимым нормам по питанию. При этом средние нормы просчитываются так, чтобы человек мог не перебарщивать с едой.

Расчет норм питания в усредненных показателях имеет и важное экономическое значение, так как позволяет работать с долгосрочным планированием, эти нормы учитываются при определении потребительской корзины и т.д.

Нормы питания для каждого времени регулярно пересчитываются. Так, например, в царской России были одни параметры, а в современной России — совершенно другие. И за 70 лет существования Советского Союза нормы питания менялись далеко не единожды. Смотрите в инфографике АиФ.ru, как выглядел оптимальный рацион человека в разные периоды развития страны: от России царских времен до нынешних дней.

Нормы питания в царской России, СССР и РФ
Источник:©Аргументы и факты
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