08:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек
Число жителей планеты, заразившихся коронавирусом COVID-19, превысило 18 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
За сутки выявлены 260 тыс. новых случаев заражения, днем ранее — 286 тысяч.
Лидерами по числу заразившихся остаются США (4,6 млн), Бразилия (2,7 млн), Индия (1,7 млн) и Россия (849 тыс.). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (154 тыс.), Бразилии (94 тыс.) и Мексике (47 тыс.). Россия занимает 11-е место. Во всем мире умерли 687 тыс. заразившихся.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ситуацию с коронавирусом в мире следует продолжать считать ЧС. По оценкам ВОЗ, темпы распространение COVID-19 увеличились, а пандемия продлится в мире еще долго.