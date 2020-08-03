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12:32 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые рассказали, что часто смеющиеся люди легче переносят стресс

При этом интенсивность смеха не имеет значения, отмечается в исследовании специалистов Базельского университета.

Источник: CC0/Pexels

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Люди, склонные часто смеяться в течение дня, способны легче преодолевать стрессовые ситуации, а интенсивность смеха при этом значения не имеет. К такому выводу пришли специалисты Базельского университета.

Как отмечает университет на своем сайте, рассказывая о результатах исследования, обычно люди смеются в среднем 18 раз в день, в основном это происходит во время общения с другими людьми и зависит от степени удовольствия, получаемого от такого общения.

На частоте смеха и улыбок сказываются время суток, возраст и пол человека. В частности, женщины улыбаются в среднем чаще, чем мужчины.

В исследовании Базельского университета участвовали студенты психологического отделения — всего 41 человек, в том числе 33 девушки и 8 молодых людей. Их средний возраст — около 22 лет. От них требовалось в течение 14 дней отвечать ежедневно на вопросы о частоте и интенсивности своего смеха, о его причинах, а также обо всех стрессовых ситуациях и физическом самочувствии, например, об испытываемой усталости или головной боли.

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Вопросы направлялись им через мобильное приложение на смартфоне восемь раз в течение каждого дня с разными интервалами. Получив запрос, каждый участник эксперимента должен был подробно информировать ученых о причинах смеха или стресса за период, прошедший после предыдущего запроса. Таким образом учеными был собран внушительный объем сведений.

В итоге выяснилось, что в периоды, когда испытуемые смеялись часто, вызывающие стресс события субъективно не воспринимались ими как значительные. Вторым результатом эксперимента стал вывод о том, что интенсивность смеха (высокая, средняя или слабая) статистически не связана с оценкой испытуемыми симптомов стресса.

«Причина этого может состоять в том, что люди легче оценивают частоту смеха за период в несколько часов, нежели его интенсивность», — констатировали специалисты. Об итогах своих изысканий они рассказали в научном журнале Plos One.

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