12:32 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые рассказали, что часто смеющиеся люди легче переносят стресс
При этом интенсивность смеха не имеет значения, отмечается в исследовании специалистов Базельского университета.
ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Люди, склонные часто смеяться в течение дня, способны легче преодолевать стрессовые ситуации, а интенсивность смеха при этом значения не имеет. К такому выводу пришли специалисты Базельского университета.
Как отмечает университет на своем сайте, рассказывая о результатах исследования, обычно люди смеются в среднем 18 раз в день, в основном это происходит во время общения с другими людьми и зависит от степени удовольствия, получаемого от такого общения.
В исследовании Базельского университета участвовали студенты психологического отделения — всего 41 человек, в том числе 33 девушки и 8 молодых людей. Их средний возраст — около 22 лет. От них требовалось в течение 14 дней отвечать ежедневно на вопросы о частоте и интенсивности своего смеха, о его причинах, а также обо всех стрессовых ситуациях и физическом самочувствии, например, об испытываемой усталости или головной боли.
Вопросы направлялись им через мобильное приложение на смартфоне восемь раз в течение каждого дня с разными интервалами. Получив запрос, каждый участник эксперимента должен был подробно информировать ученых о причинах смеха или стресса за период, прошедший после предыдущего запроса. Таким образом учеными был собран внушительный объем сведений.
В итоге выяснилось, что в периоды, когда испытуемые смеялись часто, вызывающие стресс события субъективно не воспринимались ими как значительные. Вторым результатом эксперимента стал вывод о том, что интенсивность смеха (высокая, средняя или слабая) статистически не связана с оценкой испытуемыми симптомов стресса.
«Причина этого может состоять в том, что люди легче оценивают частоту смеха за период в несколько часов, нежели его интенсивность», — констатировали специалисты. Об итогах своих изысканий они рассказали в научном журнале Plos One.