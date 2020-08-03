10:38 (мск), источник: ТАСС
В СПЧ заявили, что внимательно следят за ходом дела Сафронова
Глава Совета Валерий Фадеев отметил, что сейчас о деле ничего не известно и можно понять ту часть журналистского сообщества, которая этим недовольна.
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) внимательно следят за ходом расследования уголовного дела в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава Совета Валерий Фадеев.
«Было обращение правозащитников, чтобы я взял под личный контроль дело Сафронова. На что я ответил, что и так коллеги из Совета внимательно следят за этим делом. По крайне мере комиссии», — сказал Фадеев.
Комментируя требование провести расследование дела Сафронова максимально открыто, Фадеев отметил, что «это сложная тема». «Конечно, у части журналистского сообщества есть определенное недоверие к правоохранительным органам, и, конечно, чтобы этот барьер преодолеть, следствию необходимо будет предъявить понятные обществу доказательства, не раскрывая при этом своих секретов», — отметил Фадеев.
Он добавил, что сейчас о деле ничего не известно и можно понять ту часть журналистского сообщества, которая этим недовольна.
«Позиция наша простая: нужно предпринять