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11:42 (мск), источник: ТАСС

Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Подписанное им в 1998 году Белфастское мирное соглашение положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии.

Источник: AFP 2020

ТАСС, 3 августа. Ирландский политический деятель Джон Хьюм умер в возрасте 83 лет. Об этом 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на его семью.

Хьюм подписал в 1998 году Белфастское мирное соглашение («Соглашение страстной пятницы»), которое положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Был лидером социал-демократической и лейбористской партии (1979−2000).

В 1998 году стал лауреатом Нобелевской премии мира совместно с Дэвидом Тримблом.

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