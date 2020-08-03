11:42 (мск), источник: ТАСС
Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм
Подписанное им в 1998 году Белфастское мирное соглашение положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии.
ТАСС, 3 августа. Ирландский политический деятель Джон Хьюм умер в возрасте 83 лет. Об этом 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на его семью.
Хьюм подписал в 1998 году Белфастское мирное соглашение («Соглашение страстной пятницы»), которое положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Был лидером
В 1998 году стал лауреатом Нобелевской премии мира совместно с Дэвидом Тримблом.