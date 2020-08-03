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13:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Советовавший поменьше питаться свердловский депутат в 2019 году заработал 4 копейки

Свердловский депутат-банкрот Илья Гаффнер, который прославился советом «поменьше питаться» в кризис, в 2019 году заработал 4 копейки. Соответствующие данные указаны в декларации, опубликованной на сайте заксобрания Свердловской области. Гаффнер стал самым бедным среди депутатов регионального парламента. В прошлом году он оставил строки о годовом доходе и собственности пустыми.

Источник: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Депутат-единоросс стал известен тем, что посоветовал россиянам при недостатке денежных средств «задуматься о здоровье и поменьше питаться». Это заявление Илья Гаффнер сделал во время проверки одного из магазинов в рамках партпроекта «Единой России» «Народный контроль».

«Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод. Надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться», — прозвучала цитата Гаффнера в сюжете новостей местного «Четвертого канала».

Помимо этого в июле 2016 года Илья Гаффнер был признан банкротом, и в отношении него была введена процедура реализации имущества.
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Иск подал Россельхозбанк. Согласно материалам арбитражного дела, претензии кредитной организации связаны с ООО «Шиловское», поручителем по кредитам которого является депутат. Сумма долга составила 160 млн руб. В рамках банкротного дела Сбербанк потребовал взыскать с Гаффнера 120 тыс. руб. по личной кредитной карте Visa Gold. Юристы депутата подавали ходатайство о прекращении дела в связи с тем, что «на счетах ответчика нет средств для погашения долга, а также в собственности нет имущества» (в 2014 и 2015 годах Гаффнер задекларировал по 2,2 млн руб.). В 2018 году производство по делу было прекращено. В начале 2019 года Россельхозбанк добился пересмотра дела, и в феврале Свердловский арбитражный суд возобновил производство. В октябре прошлого года Гаффнер не смог обжаловать решение о прекращении своего банкротства. Таким образом, с 23 июля 2019 года банкротство депутата было прекращено, однако это не освободило его от исполнения требований кредиторов.

Согласно декларациям, больше всего в 2019 году заработал вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Маслаков — 90 млн руб.

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