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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии турист во время селфи повредил скульптуру XIX века

Камера наблюдения зафиксировала этот момент

Австрийский турист в музее итальянского Поссаньо сломал два пальца на ноге у скульптуры Полины Бонапарт работы Антонио Кановы. Мужчина делал селфи и ради удачного кадра решил сесть на скульптуру.

Possagno/ Turista austriaco danneggia scultura del Canova. Sgarbi: “Chiedo chiarezza e rigore alle forze...

Опубликовано Ufficio Stampa Vittorio Sgarbi Пятница, 31 июля 2020 г.

Заметив повреждения, мужчина поспешил уйти из музея, никому ничего не сообщив. Об инциденте работники музея узнали благодаря камере наблюдения. К счастью, обломки скульптуры быстро удалось найти. Сейчас специалисты музея занимаются реставрацией.

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Итальянский скульптор Антонио Канова — яркий представитель итальянского неоклассицизма. Именно мраморная скульптура Полины Бонапарт, любимой сестры французского императора Наполеона I, принесла Канове наибольшую известность.

Екатерина Гура

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