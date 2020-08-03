В Италии турист во время селфи повредил скульптуру XIX века

Австрийский турист в музее итальянского Поссаньо сломал два пальца на ноге у скульптуры Полины Бонапарт работы Антонио Кановы. Мужчина делал селфи и ради удачного кадра решил сесть на скульптуру.
Заметив повреждения, мужчина поспешил уйти из музея, никому ничего не сообщив. Об инциденте работники музея узнали благодаря камере наблюдения. К счастью, обломки скульптуры быстро удалось найти. Сейчас специалисты музея занимаются реставрацией.
Итальянский скульптор Антонио Канова — яркий представитель итальянского неоклассицизма. Именно мраморная скульптура Полины Бонапарт, любимой сестры французского императора Наполеона I, принесла Канове наибольшую известность.