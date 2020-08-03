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15:14 (мск), источник: ТАСС Наука

Илон Маск раскрыл подробности технологии мозговых чипов Neuralink

По словам бизнесмена, с их помощью человек может услышать звуки недоступных ранее амплитуд и частот, а также сможет контролировать уровень гормонов.

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал подробности о работе еще одного своего проекта — Neuralink. Кроме заявленных ранее целей по лечению заболеваний центральной нервной системы разработки компании, по словам предпринимателя, позволят слышать звуки в диапазонах и на частотах, которые ранее были недоступны человеческому уху. Об этом пишет Independent.

Главная цель Neuralink — научиться лечить заболевания мозга с помощью так называемых интерфейсов «мозг — компьютер». С 2016 года, когда компания была основана, ее сотрудники лишь один раз подробно рассказывали о своих достижениях — в июле 2019 года. На презентации рассказали о нитях тоньше человеческого волоса, которые в перспективе планируется применять для считывания информации с мозга. Вживлять их, как ожидается, будут с помощью миниатюрного робота.

Недавно в серии твитов Маск рассказал чуть больше. В частности, технологии Neuralink, по словам предпринимателя, позволят расширить диапазон звуков, которые может слышать человек. Кроме того Маск подтвердил, что вживляемые чипы смогут контролировать выделяемые гормоны. Таким образом, кроме прочего, можно будет управлять тревожностью. Очередная презентация возможностей разработок компании назначена на 28 августа этого года.

Ожидается, что устройства Neuralink в первую очередь будут вживлять людям, которые страдают от неврологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона, однако Маск надеется, что в конечном итоге технология позволит людям конкурировать с искусственным интеллектом.

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