16:22 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Порожденный трагедией»: Ренцо Пиано построил в Италии мост взамен рухнувшего
Корифей мировой архитектуры, уроженец Генуи спроектировал новый мост взамен рухнувшего два года назад.
«Когда заканчиваешь работу, всегда испытываешь смешанные чувства, — говорит 82-летний архитектор. — Удовлетворение, но и немного горечи оттого, что это сооружение больше не твое: теперь оно принадлежит всем».
Мы разговариваем под вздымающимся пролетом нового моста через реку Польчеверу в Генуе. Дизайн моста напоминает гигантский корабль.
Спроектированное Пиано элегантное сплетение стальных и бетонных конструкций длиной в километр с лишним готово для церемонии открытия.
«Я чувствую гордость, но с другой стороны не могу не помнить, что мост порожден трагедией», — говорит Пиано.
14 августа 2018 года в Генуе шел проливной дождь. Мост Моранди, названный в честь его проектировщика Рикардо Моранди, был как всегда полон транспорта.
Мост в центре Генуи представлял собой важное звено в системе дорог, соединяющих Италию с Францией. С момента открытия в 1967 году он был иконой итальянской архитектуры и важной достопримечательностью портового города.
При его сооружении использовалась новейшая по тем временам технология замуровывания стальных опор в бетон.
В тот роковой день в 11:36 поутру железобетонная ванта лопнула, повалив удерживавший ее пилон. Секция моста длиной в 210 метров рухнула. Автомобили вместе с обломками конструкций посыпались на землю и стоявшие под мостом многоквартирные дома.
Ренцо Пиано, уроженец Генуи, спроектировавший, в числе прочего, небоскреб «Осколок» в Лондоне и Центр Помпиду в Париже, тогда работал в Швейцарии.
«Новость меня буквально парализовала, — говорит он. Для меня мост Моранди был фантастическим, прекрасным, смелым образцом инженерного искусства. Все любили его. И всех испугало то, каким хрупким он оказался».
Трещины в бетоне возникли вследствие того, что находившиеся внутри стальные конструкции скоро начали ржаветь. В конце 1990-х годов компания Autostrade per l’Italia, управляющая большей частью автодорог в стране, провела ремонт моста. Но именно тот пилон, который впоследствии рухнул, не обновили и не отремонтировали.
Компания Autostrade per l’Italia незадолго до этого была приватизирована и продана текстильному гиганту Benetton. Он же владел и компанией Spea, специализировавшейся на проверке состояния инфраструктуры.
Обе компании отрицают вину. Autostrade будет ренационализирована и выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Следствие, под которым оказались 71 госчиновник и менеджер Autostrade и Spea, должно завершиться в конце этого года.
Машина итальянского правосудия славится своей медлительностью, но прокурор Генуи Стефано Пуппо недавно заверил общественность, что истина будет установлена и справедливость восторжествует.
Новый мост, спроектированный Ренцо Пиано и построенный в рекордные сроки, оснащен автоматическими сенсорами для постоянного мониторинга его состояния и роботами, которые будут проводить базовое обслуживание без вмешательства человека. Энергией его будут снабжать две тысячи солнечных панелей.
«Италия продемонстрировала, на что способна. Этот мост полон света и ветра, и в то же время очень крепок. Такова же душа Генуи», — говорит Ренцо Пиано.