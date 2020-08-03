ВОЗ: менее 10% людей перенесли коронавирус

«Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы», — сказала ван Керкхове (цитата по ТАСС). По ее словам, медработники в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше.
Лидерами по количеству заразившихся остаются США (4,6 млн), Бразилия (2,7 млн), Индия (1,7 млн) и Россия (849 тыс.). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (154 тыс.), Бразилии (94 тыс.) и Мексике (47 тыс.). Россия занимает 11-е место. Во всем мире умерло 687 тыс. заразившихся.
Ранее ВОЗ заявила, что ситуацию с коронавирусом в мире следует продолжать считать ЧС. По оценкам ВОЗ, темпы распространение COVID-19 увеличились, а пандемия продлится в мире еще долго.