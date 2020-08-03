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18:02 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: менее 10% людей перенесли коронавирус

Около 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное COVID-19, сообщила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По ее словам, в настоящее время по этой теме проводится множество исследований и публикуется много докладов, которые ВОЗ изучает.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:34 MSK, 03.08
Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
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5811
25.07
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26.07
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28.07
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29.07
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30.07
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31.07
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5462
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3.08
5394
21.073.08
Скончалось14 207+79
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
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95
2.08
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79
21.073.08
Выздоровело653 593+3 420
21.07
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22.07
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23.07
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2.08
3649
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21.073.08
Инфицировано18 117 821+284 163
21.07
205608
22.07
245636
23.07
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279775
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29.07
251959
30.07
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234128
21.073.08
Скончалось690 181+10 746
21.07
3943
22.07
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23.07
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Выздоровело10 739 036+147 210
21.07
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22.07
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29.07
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135814
21.073.08
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Источник: Reuters

«Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы», — сказала ван Керкхове (цитата по ТАСС). По ее словам, медработники в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше.

Лидерами по количеству заразившихся остаются США (4,6 млн), Бразилия (2,7 млн), Индия (1,7 млн) и Россия (849 тыс.). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (154 тыс.), Бразилии (94 тыс.) и Мексике (47 тыс.). Россия занимает 11-е место. Во всем мире умерло 687 тыс. заразившихся.

Ранее ВОЗ заявила, что ситуацию с коронавирусом в мире следует продолжать считать ЧС. По оценкам ВОЗ, темпы распространение COVID-19 увеличились, а пандемия продлится в мире еще долго.

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