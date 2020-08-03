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19:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отдаленный шотландский остров ищет новых жителей

Для них уже строятся дома

Власти небольшого острова Рам, который входит в состав Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии, объявили специальную программу для тех, кто решит переехать на остров.

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С 1957 года остров Рам является заповедником дикой природы с оленями, дикими козами, пони, золотыми и белохвостыми орлами, а также большой колонией мэнских овчарок. Раньше здесь была приличная деревушка, но сейчас тут проживает около 40 человек, хотя по-прежнему работает местная школа, почта и несколько магазинчиков.

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Местные жители опасаются, что через несколько лет остров может совсем опустеть, а потому Общественный фонд Острова Рам разработал специальную программу по переселению, которая должна мотивировать людей поселиться здесь, пишет Metro.

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Для тех, кто решится сюда переехать, будут предоставлены рабочие места, а также четыре новых экодома, которые в настоящее время находятся на стадии строительства, но должны быть готовы к сентябрю. Апартаменты с двумя спальнями находятся на окраине деревни Кинлох, откуда открывается прекрасный вид на гору Рам-Куиллин. В программе отмечается, что аренда этих домов будет минимальной, а условия проживания очень комфортными.

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Предпочтение будет отдаваться семьям с маленькими детьми и людям, имеющим собственный бизнес или востребованную профессию, чтобы они смогли помочь развить местную экономику. Сообщается, что на острове есть большие возможности для трудоустройства обслуживающего персонала, медицинских работников, рыбаков, производителей питания, а также работников морского и горного туризма.

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Екатерина Гура

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