19:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Отдаленный шотландский остров ищет новых жителей
Для них уже строятся дома
Власти небольшого острова Рам, который входит в состав Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии, объявили специальную программу для тех, кто решит переехать на остров.
С 1957 года остров Рам является заповедником дикой природы с оленями, дикими козами, пони, золотыми и белохвостыми орлами, а также большой колонией мэнских овчарок. Раньше здесь была приличная деревушка, но сейчас тут проживает около 40 человек, хотя
Местные жители опасаются, что через несколько лет остров может совсем опустеть, а потому Общественный фонд Острова Рам разработал специальную программу по переселению, которая должна мотивировать людей поселиться здесь, пишет Metro.
Для тех, кто решится сюда переехать, будут предоставлены рабочие места, а также четыре новых экодома, которые в настоящее время находятся на стадии строительства, но должны быть готовы к сентябрю. Апартаменты с двумя спальнями находятся на окраине деревни Кинлох, откуда открывается прекрасный вид на гору
Предпочтение будет отдаваться семьям с маленькими детьми и людям, имеющим собственный бизнес или востребованную профессию, чтобы они смогли помочь развить местную экономику. Сообщается, что на острове есть большие возможности для трудоустройства обслуживающего персонала, медицинских работников, рыбаков, производителей питания, а также работников морского и горного туризма.
Екатерина Гура