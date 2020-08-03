За сутки от COVID-19 вылечились 89 российских военных

Общее число выздоровевших среди гражданского персонала выросло до 1092 человек.
На 3 августа в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 1066 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус.
Среди курсантов и слушателей вузов болеют 144 человека.
Общая численность военных и гражданских, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны России, составляет 693 человека.
В ведомстве отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших.
По данным оперштаба, за последние сутки всего в России выявили 5394 новых случая коронавируса, общее число за весь период — 856 264.