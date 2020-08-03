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22:16 (мск), источник: Известия

За сутки от COVID-19 вылечились 89 российских военных

За минувшие сутки 89 российских военнослужащих вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших за весь период составило 9174 человека. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном 3 августа на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:34 MSK, 03.08
Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
21.073.08
Скончалось14 207+79
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
21.073.08
Выздоровело653 593+3 420
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
21.073.08
Инфицировано18 149 860+285 368
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
21.073.08
Скончалось690 624+10 786
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
21.073.08
Выздоровело10 753 318+154 919
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
21.073.08
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Источник: РИА "Новости"

Общее число выздоровевших среди гражданского персонала выросло до 1092 человек.

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На 3 августа в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 1066 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус.

Среди курсантов и слушателей вузов болеют 144 человека.

Общая численность военных и гражданских, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны России, составляет 693 человека.

В ведомстве отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших.

По данным оперштаба, за последние сутки всего в России выявили 5394 новых случая коронавируса, общее число за весь период — 856 264.

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