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3 августа, источник: Life.ru

Покрас Лампас заявил о тайном тексте в скандальном граффити в Екатеринбурге

О зашифрованном послании знали только его близкие друзья.

Стрит-арт-художник Арсений Пыженков, более известный под псевдонимом Покрас Лампас, рассказал о том, что зашифровал некий текст в своем граффити «Супрематический крест» в Екатеринбурге, которое вызвало большой общественный резонанс.

— О новом тексте не знал никто <…> только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст, — написал он в своем Instagram.

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Художник отметил, что, когда вокруг его работы поднялась шумиха и произведение пришлось менять, он хотел принести мир в город, но сохранить свое независимое художественное высказывание.

Ранее «Супрематический крест», который согласовали с мэрией Екатеринбурга, работники коммунальных служб вскоре залили гудроном, а поверх положили асфальт. Администрация Екатеринбурга пообещала наказать виновных, но против восстановления работы выступили люди, представившиеся православными активистами, они заявили, что не допустят изображения креста на асфальте.

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