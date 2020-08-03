3 августа, источник: Life.ru
Покрас Лампас заявил о тайном тексте в скандальном граффити в Екатеринбурге
О зашифрованном послании знали только его близкие друзья.
— О новом тексте не знал никто <…> только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст, — написал он в своем Instagram.
Художник отметил, что, когда вокруг его работы поднялась шумиха и произведение пришлось менять, он хотел принести мир в город, но сохранить свое независимое художественное высказывание.
Ранее «Супрематический крест», который согласовали с мэрией Екатеринбурга, работники коммунальных служб вскоре залили гудроном, а поверх положили асфальт. Администрация Екатеринбурга пообещала наказать виновных, но против восстановления работы выступили люди, представившиеся православными активистами, они заявили, что не допустят изображения креста на асфальте.