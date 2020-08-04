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00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Покрас Лампас раскрыл тайный смысл скандального граффити с крестом

Российский художник-каллиграф Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, раскрыл тайный смысл своего скандального граффити «Метасупрематический крест» в Екатеринбурге.

Источник: Агентство «Москва»

По словам автора, в восстановленной работе вписана фраза «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство». Об этом художник рассказал в своем Instagram.

Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание.
Покрас Лампас

По его словам, об истинном смысле картины не знал никто, кроме близких друзей. «В итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст — при том, что он попал во все СМИ крупным планом, и возможность его прочесть была целый год», — подчеркнул художник.

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Работа была выполнена в рамках фестиваля «Стенограффия» — арт-объект посреди площади согласовали с властями.

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Но потом местные коммунальщики начали укладывать асфальт поверх гигантского «Супрематического креста». После того как об этом узнали СМИ, работы остановили.

Потом Покрасу Лампасу начали угрожать православные активисты: их оскорбляло, что люди топчут крест ногами. Художника прозвали сатанистом, а один мужчина заявил, что готов измазать кровищей таких, как Пыженков, всю площадь. В результате Покрас Лампас все же восстановил свою работу, но уже в измененном виде — крест превратился в набор прямоугольников.

В посте художник призвал поддержать фестиваль уличного искусства «Карт-бланш», где от авторов не требуется никаких согласований и разрешений. «Я прилечу на фестиваль со своими проектами — ждите совсем скоро», — подытожил Покрас Лампас.

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