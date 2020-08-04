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03:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом

Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

Артистка рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота.

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Певица добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.

26 июля стало известно, что Элджей и его жена Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом. «Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала блогерша и телеведущая. В свою очередь Элджей разместил в Instagram-сторис фото положительного результата теста со словами: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».

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