03:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом
Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем
Артистка рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота.
Певица добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.
26 июля стало известно, что Элджей и его жена Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом. «Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала блогерша и телеведущая. В свою очередь Элджей разместил в