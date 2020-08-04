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02:53 (мск), источник: Известия

Турецкий приток: билеты в Стамбул и на курорты подорожали на 30%

В Анталье отмечают рекордный наплыв туристов — в основном местных, россиян ждут с 10 августа.

Источник: Известия

Стоимость перелета из России в Турцию и обратно по сравнению с прошлым годом выросла примерно на треть. Об этом «Известиям» рассказали представители отрасли. Между тем, пляжи Антальи переполнены отдыхающими, а в гостиницах наблюдается пиковый спрос, сообщили «Известиям» в турецком парламенте, эту информацию подтвердили в Русском обществе Антальи (РОА).

Там добавили, что ажиотаж на побережье создан в основном турецкими гражданами, отдыхающими по случаю Курбан-байрама.

К 10 августа, когда начнутся рейсы из России на курорты, пляжи и отели станут свободнее. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Известиям» пояснили, что опасаться переполненности побережья Антальи не стоит — россияне в основном предпочитают отдыхать в отельных комплексах, где не так людно.

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Цены на билеты подросли

Турция с 1 августа принимает российских туристов, часть из которых купила билеты в эту страну сразу после первых новостей о возобновлении рейсов. Пока лететь можно только в Стамбул и Анкару. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, количество приобретенных авиабилетов с 24 по 31 июля возросло почти в шесть раз по сравнению с периодом с 1 по 23 июля. Наибольшее количество билетов (туда-обратно) приобретено в Стамбул, средняя стоимость перелета туда составила 26 тыс. рублей. В Даламан и Бодрум, которые откроются со следующей недели, цена практически идентична, несколько дороже обходится перелет в Анталью — в среднем в 28 тыс. Резкий рост продаж «Известиям» подтвердили и в пресс-службе Tutu.ru.

По их данным, реализация билетов в Турцию выросла в 10 раз (сравнение недели с 27 июля по 2 августа с неделей 13 — 19 июля).

В пресс-службе Aviasales «Известиям» сказали, что стоимость перелета на одного взрослого по маршруту Россия-Турция-Россия за год выросла на 26%. Речь о билетах, которые пользователи искали с 1 июня по 31 июля с вылетом во второй половине августа. В компании подчеркнули: цена меняется на фоне ослабления рубля и снижения количества рейсов.

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Пока ранних бронирований на треть меньше, чем годом ранее. В компании это объясняют так: у россиян до сих пор есть сомнения, полетят ли самолеты по популярным туристическим направлениям так скоро.

Средний чек на перелеты туда-обратно в Турцию, забронированные в июле с вылетом в августе, выросли в цене на 30,8%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Biletix. Стамбул подешевел на 28%, а вот Анталья — подорожала на 48%. Объем бронирований в этом году снизился в четыре раза.— На наш взгляд, отложенный спрос на путешествия, сформированный в условиях пандемии в апреле-июне, уже реализовался на внутренних направлениях, — сказали в компании. — В июле мы увидели полное восстановление объема продаж авиабилетов по России и даже рост на 6%. Спрос на авиабилеты в Крым вырос на 16%, а в Сочи — в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе туроператора «Библио-Глобус» «Известиям» заявили, что глубина бронирования туров в Турцию достигает конца октября, а ценовые предложения пока остаются на прежнем уровне.
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И на туры тоже

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, в июле в Турции работали 40−50% отелей. Многие в этом сезоне не откроются вовсе. Цены на туры на побережье тоже выросли, в основном, из-за падения курса рубля и ажиотажа, добавил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

— В среднем, на двоих на неделю в среднем ценовом сегменте отдохнуть стоит от 60 до 120 тыс. рублей, — сказал он.

Похожие цифры назвала и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

С середины июля в сети стали появляться жалобы на турецкие курорты — в основном от белоруссов и украинцев. Туристы сетовали на то, что их заселяли не в обещанные отели и плохо кормили. Ждет ли то же самое россиян, оценить пока невозможно.

Я слышал о том, что возникали проблемы у тех, кто отправлялся из Минска. Но никаких сведений о пассажирах рейсов, которые вылетали из России в Стамбул после 1 августа, у меня нет.
Юрий Барзыкин

Там, где проверяют

Несмотря на то, что в Стамбул и Анкару самолеты отправляются уже три дня, россиян в Турции пока немного. В основном едут в деловых целях, к родственникам или в самостоятельные путешествия, отметила Наталья Осипова. Россияне могут со стыковками добраться до популярных курортов страны, но это накладно.

Основной турпоток из РФ пойдет с 10 августа, когда стартует сообщение с Антальей, Бодрумом и Даламаном.

— В самолете нужно заполнить анкету с указанием посадочного места и отеля. Прилетающим пассажирам измеряют температуру. На данный момент случаев коронавируса у россиян, прилетевших в Турцию, не зарегистрировано, — отметил Юрий Барзыкин.

По словам Дмитрия Горина, если на борту оказывается пассажир с COVID-19, его соседей по самолету отправляют сдавать экспресс-тест. С отрицательным результатом турист продолжит отдых без лишних условий. Если коронавирус все же выявлен, человек с явными симптомами отправится в больницу, а без внешних признаков болезни — на карантин.

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— Страховка покрывает лечение и, в ряде случаев, оплату карантинных мероприятий для заболевших или обратного рейса, если он пропущен из-за карантина, — отметил Дмитрий Горин. — Если симптомы заболевания проявились в отеле, ему делают бесплатный тест и госпитализируют. Если нужна изоляция, то она происходит в отеле.

В посольстве РФ в Анкаре в беседе с «Известиями» посоветовали россиянам в обязательном порядке оформлять страховку в случае прилета в Турцию.

В гостиницах предприняты меры безопасности, добавила Наталья Осипова. Во-первых, объекты размещения могут быть заполнены только наполовину. По территории нужно передвигаться в масках, шведский стол огорожен экраном — еду туристу накладывает сотрудник отеля. На пляжах и у бассейнов маски можно снять — лежаки здесь расставлены с соблюдением социальной дистанции.

Насколько я вижу, в отелях правила соблюдаются, но надо понимать, что это делается только там, где можно получить штраф.
Елена Годиева
жительница Стамбула

— Две недели назад мы с мужем были в районе Бодрума. Персонал в кафе не всегда использует антисептик, между столиками часто нет дистанции. Просто это не огромные гостиничные комплексы, куда вечно ходят с проверками. От того, что персонал в перчатках, мало что меняется — люди гладят кошек, курят, а потом идут на кухню, — рассказала жительница Стамбула Елена Годиева.

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«Гостиницы забиты»

Между тем, на средиземноморском побережье ажиотаж. Забронировать номер в Анталье или Фетхийе в первые дни августа было практически невозможно, пишет газета Hurriyet.

При этом о мерах защиты (например, в Акьяке на Бирюзовом побережье или на знаменитом анатолийском пляже Капуташ) будто забыли. Хотя, признается автор Hurriyet, во всей остальной стране граждане относятся к масочному режиму крайне строго и могут прилюдно отчитать за отсутствие средств индивидуальной защиты в магазине.

Агентство «Анадолу» со ссылкой на объединение отелей курортного города Чешме сообщает, что аналогичная ситуация наблюдается и на побережье Эгейского моря. Уровень заполняемости в гостиницах региона приблизился к 95% от пропускной способности, установленной в рамках эпидемии в период праздников.

В турецком парламенте «Известиям» заявили, что на пляжах страны действительно наблюдается большой наплыв туристов, особенно на средиземноморском побережье.

— В Анталье сейчас много отдыхающих, в основном это турки — у нас четыре дня выходных в честь Курбан-байрама, но также много французов и немцев. Тем не менее, все меры предосторожности остаются в силе, — уточнил «Известиям» депутат Национального собрания Турции Озтюрк Йылмаз.

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Он также отметил, что к 10 августа, когда для россиян откроются полеты в Анталью, ситуация улучшится. Турагентства заранее просчитывают количество гостей, чтобы не допустить столпотворения, пояснил парламентарий.

В Русском обществе Антальи «Известиям» пояснили, что последний день выходных в честь Курбан-байрама приходится на 3 августа. После этого начнется отток местных туристов, поэтому россиянам опасаться переполненных пляжей не стоит.

— Но масочный режим в Турции, особенно в Анталье, соблюдается крайне строго. Поэтому здесь крайне небольшое количество инфицированных по сравнению с другими городами страны, всего 100 заболевших COVID-19 за весь период, — подчеркнула председатель общества Марина Сорокина.

Как напомнили «Известиям» в посольстве РФ в Анкаре, за несоблюдение правил ношения маски действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей).

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин считает, что информация о заполненности отелей и пляжей в Анталье преувеличена.

— Точно так же говорили об ажиотаже на пляжах в Сочи, но я сюда каждое утро прихожу и здесь по 20 человек всего. Места на турецких пляжах точно хватит. Тем более, наши сограждане предпочитают отдыхать в крупных отельных комплексах со своими пляжами, — заявил «Известиям» эксперт.

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Политолог, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев подтвердил «Известиям», что отели, предназначенные для зарубежных туристов, заполняются только иностранцами. Поэтому опасаться, что у россиян возникнут сложности с бронированием номера в Анталье, не стоит.

Справка «Известий»

В Турции по состоянию на 3 августа 232,8 тыс. выявленных случаев COVID-19, из них 216 тыс. уже вылечились. По числу заразившихся страна занимает третье место среди остальных государств Ближнего Востока — впереди только Иран (309 тыс. случаев) и Саудовская Аравия (278 тыс.). Число погибших от коронавируса — свыше 5,7 человек. Ежедневный прирост заболевших — 996 случаев, каждые сутки страна проводит свыше 40 тыс. тестов на COVID-19.

Минздрав Турции запустил версию своего сайта на английском языке, там каждый день публикуется информация о том, как страна борется с вирусом. Например, в отчете за 1 августа приводятся данные о том, что в Средиземноморском регионе, куда входит провинция Анталья, за сутки с 31 июля по 1 августа зафиксировано 60 новых заболевших коронавирусом.

При этом город Анталья считается безопасным — в нем уровень заражения самый низкий среди всех городов Турции.

С 10 июня в стране было открыто внутреннее авиасообщение. С середины месяца Турция возобновила полеты в 40 государств мира, включая Украину и Белоруссию.

Эльнар Байназаров, Евгения Перцева, Ярослава Костенко

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