02:53 (мск), источник: Известия
Турецкий приток: билеты в Стамбул и на курорты подорожали на 30%
В Анталье отмечают рекордный наплыв туристов — в основном местных, россиян ждут с 10 августа.
Стоимость перелета из России в Турцию и обратно по сравнению с прошлым годом выросла примерно на треть. Об этом «Известиям» рассказали представители отрасли. Между тем, пляжи Антальи переполнены отдыхающими, а в гостиницах наблюдается пиковый спрос, сообщили «Известиям» в турецком парламенте, эту информацию подтвердили в Русском обществе Антальи (РОА).
К 10 августа, когда начнутся рейсы из России на курорты, пляжи и отели станут свободнее. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Известиям» пояснили, что опасаться переполненности побережья Антальи не стоит — россияне в основном предпочитают отдыхать в отельных комплексах, где не так людно.
Турция с 1 августа принимает российских туристов, часть из которых купила билеты в эту страну сразу после первых новостей о возобновлении рейсов. Пока лететь можно только в Стамбул и Анкару. Как рассказали «Известиям» в
В
Пока ранних бронирований на треть меньше, чем годом ранее. В компании это объясняют так: у россиян до сих пор есть сомнения, полетят ли самолеты по популярным туристическим направлениям так скоро.
Средний чек на перелеты
По словам
— В среднем, на двоих на неделю в среднем ценовом сегменте отдохнуть стоит от 60 до 120 тыс. рублей, — сказал он.
Похожие цифры назвала и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.
С середины июля в сети стали появляться жалобы на турецкие курорты — в основном от белоруссов и украинцев. Туристы сетовали на то, что их заселяли не в обещанные отели и плохо кормили. Ждет ли то же самое россиян, оценить пока невозможно.
Я слышал о том, что возникали проблемы у тех, кто отправлялся из Минска. Но никаких сведений о пассажирах рейсов, которые вылетали из России в Стамбул после 1 августа, у меня нет.
Несмотря на то, что в Стамбул и Анкару самолеты отправляются уже три дня, россиян в Турции пока немного. В основном едут в деловых целях, к родственникам или в самостоятельные путешествия, отметила Наталья Осипова. Россияне могут со стыковками добраться до популярных курортов страны, но это накладно.
— В самолете нужно заполнить анкету с указанием посадочного места и отеля. Прилетающим пассажирам измеряют температуру. На данный момент случаев коронавируса у россиян, прилетевших в Турцию, не зарегистрировано, — отметил Юрий Барзыкин.
По словам Дмитрия Горина, если на борту оказывается пассажир с COVID-19, его соседей по самолету отправляют сдавать
— Страховка покрывает лечение и, в ряде случаев, оплату карантинных мероприятий для заболевших или обратного рейса, если он пропущен
В посольстве РФ в Анкаре в беседе с «Известиями» посоветовали россиянам в обязательном порядке оформлять страховку в случае прилета в Турцию.
В гостиницах предприняты меры безопасности, добавила Наталья Осипова.
Насколько я вижу, в отелях правила соблюдаются, но надо понимать, что это делается только там, где можно получить штраф.
— Две недели назад мы с мужем были в районе Бодрума. Персонал в кафе не всегда использует антисептик, между столиками часто нет дистанции. Просто это не огромные гостиничные комплексы, куда вечно ходят с проверками. От того, что персонал в перчатках, мало что меняется — люди гладят кошек, курят, а потом идут на кухню, — рассказала жительница Стамбула Елена Годиева.
Между тем, на средиземноморском побережье ажиотаж. Забронировать номер в Анталье или Фетхийе в первые дни августа было практически невозможно, пишет газета Hurriyet.
При этом о мерах защиты (например, в Акьяке на Бирюзовом побережье или на знаменитом анатолийском пляже Капуташ) будто забыли. Хотя, признается автор Hurriyet, во всей остальной стране граждане относятся к масочному режиму крайне строго и могут прилюдно отчитать за отсутствие средств индивидуальной защиты в магазине.
Агентство «Анадолу» со ссылкой на объединение отелей курортного города Чешме сообщает, что аналогичная ситуация наблюдается и на побережье Эгейского моря. Уровень заполняемости в гостиницах региона приблизился к 95% от пропускной способности, установленной в рамках эпидемии в период праздников.
— В Анталье сейчас много отдыхающих, в основном это турки — у нас четыре дня выходных в честь
Он также отметил, что к 10 августа, когда для россиян откроются полеты в Анталью, ситуация улучшится. Турагентства заранее просчитывают количество гостей, чтобы не допустить столпотворения, пояснил парламентарий.
В Русском обществе Антальи «Известиям» пояснили, что последний день выходных в честь
— Но масочный режим в Турции, особенно в Анталье, соблюдается крайне строго. Поэтому здесь крайне небольшое количество инфицированных по сравнению с другими городами страны, всего 100 заболевших COVID-19 за весь период, — подчеркнула председатель общества Марина Сорокина.
— Точно так же говорили об ажиотаже на пляжах в Сочи, но я сюда каждое утро прихожу и здесь по 20 человек всего. Места на турецких пляжах точно хватит. Тем более, наши сограждане предпочитают отдыхать в крупных отельных комплексах со своими пляжами, — заявил «Известиям» эксперт.
Политолог, автор
В Турции по состоянию на 3 августа 232,8 тыс. выявленных случаев COVID-19, из них 216 тыс. уже вылечились. По числу заразившихся страна занимает третье место среди остальных государств Ближнего Востока — впереди только Иран (309 тыс. случаев) и Саудовская Аравия (278 тыс.). Число погибших от коронавируса — свыше 5,7 человек. Ежедневный прирост заболевших — 996 случаев, каждые сутки страна проводит свыше 40 тыс. тестов на COVID-19.
Минздрав Турции запустил версию своего сайта на английском языке, там каждый день публикуется информация о том, как страна борется с вирусом. Например, в отчете за 1 августа приводятся данные о том, что в Средиземноморском регионе, куда входит провинция Анталья, за сутки с 31 июля по 1 августа зафиксировано 60 новых заболевших коронавирусом.
С 10 июня в стране было открыто внутреннее авиасообщение. С середины месяца Турция возобновила полеты в 40 государств мира, включая Украину и Белоруссию.
Эльнар Байназаров, Евгения Перцева, Ярослава Костенко