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04:27 (мск), источник: Известия

Кто нас знает: треть утечек данных пациентов с COVID-19 пришлась на Россию

Все инциденты произошли по вине сотрудников медицинских и других организаций, имевших доступ к спискам зараженных.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:34 MSK, 04.08
Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
21.073.08
Скончалось14 207+79
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
21.073.08
Выздоровело653 593+3 420
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
21.073.08
Инфицировано18 187 396+184 829
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
21.073.08
Скончалось691 352+3 422
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
21.073.08
Выздоровело10 841 436+199 185
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
21.073.08
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Источник: Известия

Более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусом, произошло в России. За I полугодие 2020-го было зафиксировано 72 инцидента, из них 25 — в РФ, посчитали в InfoWatch, с исследованием ознакомились «Известия». Публикация данных пациентов с COVID-19 часто влекла за собой агрессию со стороны общества по отношению к заболевшим, отмечают аналитики. Если в мире часть утечек — последствия хакерских атак, то в нашей стране все случаи произошли по вине сотрудников больниц или других организаций, имевших доступ к спискам зараженных. Сегодня в России медицинские данные защищены слабее, чем, к примеру, банковские, отмечают эксперты.

Прошлись по списку

Более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусом (пациентов с COVID-19, а также людей с подозрением на вирус, их контактных лиц, нарушителей карантина и т. д.) произошло в России. За I полугодие 2020 года было зафиксировано 72 утечки, 25 случаев из них — в РФ, указано в отчете компании InfoWatch.

Правда, если судить по объему скомпрометированных персональных данных, ситуация в нашей стране не так уж плоха — если в мире в результате всех случаев пострадали 3,43 млн человек, то в России — всего 35,5 тыс.

За последние полгода в мире произошло несколько крупных утечек, сильно повлиявших на общую картину, пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

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Один из наиболее масштабных инцидентов — компрометация данных более 1 млн американских медиков. Кроме того, хакеры получили доступ к личным данным больных коронавирусом Катара — через уязвимость в приложении, которое граждане устанавливали по требованию правительства. В мае в руки гражданских журналистов из некоммерческой организации 100Reporters попали документы, проливающие свет на то, как Китай собирал данные о распространении коронавирусной инфекции среди своего населения. В файлах было представлено около 640 тыс. «обновлений», то есть строк, где отображены выявленные случаи заражения COVID-19. Каждая строка содержит информацию о географических координатах и числе заболевших в локации. Данные охватывают трехмесячный период — с начала февраля до конца апреля.

Но подавляющее большинство утечек — это случаи компрометации данных отдельных лиц или слив списков из нескольких десятков или сотен человек.
Андрей Арсентьев

В отличие от привычных уже утечек, публикация информации о пациентах с COVID-19 часто влекла за собой агрессию общества, включая людей из ближнего круга, отметили в InfoWatch.

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Все утечки, которые были зафиксированы в России, произошли по вине тех, кто имел доступ к информационным ресурсам в пределах периметров организаций (сотрудники больниц, аэропортов и т. д.). В целом по миру таких утечек — три четверти. Еще 25% произошло в результате хакерских атак.

В 64% случаев во всем мире персональные данные, относящиеся к пандемии COVID-19, были скомпрометированы в виде списков, например, отдельных документов сводок, фрагментов записей. Нарушители фотографировали перечни пациентов, набирали увиденную или услышанную информацию на своих устройствах, после чего в большинстве случаев распространяли ее через мессенджеры или группы в социальных сетях, пояснили в InfoWatch.

Часть утечек произошла, когда менеджеры организаций случайно отправили данные по неправильным адресам электронной почты.

В России же 96% случаев — это утечки списков, и только 4% — баз. Во всех инцидентах списки утекли в результате умышленных нарушений, добавили в компании.

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Например, в начале апреля в WhatsApp распространили персональные данные жителей подмосковного города Луховицы, заразившихся коронавирусной инфекцией. Были перечислены полные имена, даты рождения, домашние адреса, а также мобильные и домашние телефоны больных, данные о госпитализации. А в конце апреля утечка персональных данных заболевших, а также сдавших тесты на COVID-19, произошла в Якутии. Ее подтвердили в правительстве республики. В мае в одном из телеграм-каналов появились сканы списков заразившихся COVID-19 среди сотрудников петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе — всего 243 фамилии.

В оперштабе по коронавирусу отказались от комментариев, в Роскомнадзоре на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

С начала 2020 года утечек персональных данных из информационных систем московского правительства не происходило, утверждают в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. ИС правительства Москвы защищены и имеют аттестат соответствия требованиям по безопасности информации, заверили в ДИТ.

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Безответственное хранение

Ответственность за утечки персональных данных регламентируется комплексом нормативных актов, в том числе законом о персональных данных, КоАП, УК, Трудовым кодексом и законодательством о защите врачебной тайны, пояснила советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Агаева.

По ее словам, количество утечек может быть связано не столько с размером ответственности, сколько с недостатком правовой грамотности в этом вопросе (как на уровне работников, так и на уровне работодателей), в частности, непониманием, какие данные защищаются законом и как с ними следует обращаться.

Сейчас Роскомнадзор активно работает над предупреждением нарушений в сфере персональных данных, в том числе, идет разработка мер по повышению правовой грамотности в этой области.
Елена Агаева

В России отсутствуют адекватные штрафы для организаций, допустивших утечку персональных данных, отметил генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Кроме того, пока не сложилось понимание необходимости защиты персональных данных в электронных системах. Нет и достаточного числа квалифицированных специалистов в этой отрасли.

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В результате сетевые облачные хранилища, используемые компаниями в том числе для обработки персональных данных, защищены слабо, считает эксперт.

— Даже не имея хакерских навыков, можно выкачать из Сети до трети корпоративных баз данных, — добавил он.

Удаленные риски

Такое большое количество утечек может быть в первую очередь связно с тем, что к теме коронавируса у общества повышенный интерес, соответственно, активизируются злоумышленники, которые целенаправленно похищают данные, прокомментировала заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова.

Кроме того, сами люди, которые работают в сферах, связанных с COVID-19, часто распространяют персональную информацию — по незнанию или умышленно.
Анастасия Баринова
заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению

Внештатный режим работы многих организаций во время эпидемии также способствовал тому, что стандарты обработки и хранения персональных данных могли быть нарушены, заключила Анастасия Баринова.

Степень защищенности медицинских данных меньше, чем, например, банковских, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, кредитные организации в целом более щепетильно относятся к защите информации о своих клиентах, так как утечки грозят банкам не только штрафами, но и репутационными рисками.

Для медицинских организаций имиджевая составляющая не настолько важна, добавил эксперт.

Очень трудно бороться с утечкой данных, в случае если сотрудник фотографирует какие-либо списки или базы на личный телефон, пояснил Владимир Ульянов. Защитить информацию клиентов от такого рода краж непросто, особенно в условиях удаленной работы, когда рядом нет коллег, службы безопасности и камер, которые действуют как сдерживающий фактор, заключил эксперт.

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