04:27 (мск), источник: Известия
Кто нас знает: треть утечек данных пациентов с COVID-19 пришлась на Россию
Все инциденты произошли по вине сотрудников медицинских и других организаций, имевших доступ к спискам зараженных.
Более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусом, произошло в России. За I полугодие 2020-го было зафиксировано 72 инцидента, из них 25 — в РФ, посчитали в InfoWatch, с исследованием ознакомились «Известия». Публикация данных пациентов с COVID-19 часто влекла за собой агрессию со стороны общества по отношению к заболевшим, отмечают аналитики. Если в мире часть утечек — последствия хакерских атак, то в нашей стране все случаи произошли по вине сотрудников больниц или других организаций, имевших доступ к спискам зараженных. Сегодня в России медицинские данные защищены слабее, чем, к примеру, банковские, отмечают эксперты.
Более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусом (пациентов с COVID-19, а также людей с подозрением на вирус, их контактных лиц, нарушителей карантина
За последние полгода в мире произошло несколько крупных утечек, сильно повлиявших на общую картину, пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.
Один из наиболее масштабных инцидентов — компрометация данных более 1 млн американских медиков. Кроме того, хакеры получили доступ к личным данным больных коронавирусом Катара — через уязвимость в приложении, которое граждане устанавливали по требованию правительства. В мае в руки гражданских журналистов из некоммерческой организации 100Reporters попали документы, проливающие свет на то, как Китай собирал данные о распространении коронавирусной инфекции среди своего населения. В файлах было представлено около 640 тыс. «обновлений», то есть строк, где отображены выявленные случаи заражения COVID-19. Каждая строка содержит информацию о географических координатах и числе заболевших в локации. Данные охватывают трехмесячный период — с начала февраля до конца апреля.
Но подавляющее большинство утечек — это случаи компрометации данных отдельных лиц или слив списков из нескольких десятков или сотен человек.
В отличие от привычных уже утечек, публикация информации о пациентах с COVID-19 часто влекла за собой агрессию общества, включая людей из ближнего круга, отметили в InfoWatch.
Все утечки, которые были зафиксированы в России, произошли по вине тех, кто имел доступ к информационным ресурсам в пределах периметров организаций (сотрудники больниц, аэропортов
В 64% случаев во всем мире персональные данные, относящиеся к пандемии COVID-19, были скомпрометированы в виде списков, например, отдельных документов сводок, фрагментов записей. Нарушители фотографировали перечни пациентов, набирали увиденную или услышанную информацию на своих устройствах, после чего в большинстве случаев распространяли ее через мессенджеры или группы в социальных сетях, пояснили в InfoWatch.
В России же 96% случаев — это утечки списков, и только 4% — баз. Во всех инцидентах списки утекли в результате умышленных нарушений, добавили в компании.
Например, в начале апреля в WhatsApp распространили персональные данные жителей подмосковного города Луховицы, заразившихся коронавирусной инфекцией. Были перечислены полные имена, даты рождения, домашние адреса, а также мобильные и домашние телефоны больных, данные о госпитализации. А в конце апреля утечка персональных данных заболевших, а также сдавших тесты на COVID-19, произошла в Якутии. Ее подтвердили в правительстве республики. В мае в одном из
В оперштабе по коронавирусу отказались от комментариев, в Роскомнадзоре на момент публикации не ответили на запрос «Известий».
С начала 2020 года утечек персональных данных из информационных систем московского правительства не происходило, утверждают в
Ответственность за утечки персональных данных регламентируется комплексом нормативных актов, в том числе законом о персональных данных, КоАП, УК, Трудовым кодексом и законодательством о защите врачебной тайны, пояснила советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Агаева.
По ее словам, количество утечек может быть связано не столько с размером ответственности, сколько с недостатком правовой грамотности в этом вопросе (как на уровне работников, так и на уровне работодателей), в частности, непониманием, какие данные защищаются законом и как с ними следует обращаться.
Сейчас Роскомнадзор активно работает над предупреждением нарушений в сфере персональных данных, в том числе, идет разработка мер по повышению правовой грамотности в этой области.
В России отсутствуют адекватные штрафы для организаций, допустивших утечку персональных данных, отметил генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Кроме того, пока не сложилось понимание необходимости защиты персональных данных в электронных системах. Нет и достаточного числа квалифицированных специалистов в этой отрасли.
В результате сетевые облачные хранилища, используемые компаниями в том числе для обработки персональных данных, защищены слабо, считает эксперт.
— Даже не имея хакерских навыков, можно выкачать из Сети до трети корпоративных баз данных, — добавил он.
Такое большое количество утечек может быть в первую очередь связно с тем, что к теме коронавируса у общества повышенный интерес, соответственно, активизируются злоумышленники, которые целенаправленно похищают данные, прокомментировала заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики
Кроме того, сами люди, которые работают в сферах, связанных с COVID-19, часто распространяют персональную информацию — по незнанию или умышленно.
Внештатный режим работы многих организаций во время эпидемии также способствовал тому, что стандарты обработки и хранения персональных данных могли быть нарушены, заключила Анастасия Баринова.
Степень защищенности медицинских данных меньше, чем, например, банковских, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Для медицинских организаций имиджевая составляющая не настолько важна, добавил эксперт.
Очень трудно бороться с утечкой данных, в случае если сотрудник фотографирует