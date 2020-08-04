08:44 (мск), источник: Известия
Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре
Заболеваемость COVID-19 начала расти.
В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае — медики связывают ее с туристическим сезоном. Определенный рост числа новых случаев две недели назад произошел в Москве, и с тех пор ситуация не улучшилась. Кроме того, ухудшение обстановки заметно в Московской, Пензенской, Костромской и Кемеровской областях, в Калмыкии и на Ставрополье. Россияне расслабились, поэтому контроль за исполнением
За последние сутки в России выявлено 5394 случая COVID-19. Суточный прирост в среднем держится примерно на одном уровне и составляет 0,7%, последние два дня — 0,6%, сообщили «Известиям» в федеральном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Однако в некоторых регионах начался рост заболеваемости. Об этом еще в воскресенье заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она упомянула о пяти таких субъектах.
— Мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост, — сказала главный санитарный врач в интервью программе «Вести».
Она связала его с чрезмерно поспешным снятием ограничений или пренебрежительным отношением к ним.
В Краснодарском крае в воскресенье был зафиксирован рекордный прирост заболевших — 107 случаев, сообщало правительства региона. По данным на 3 августа, было выявлено уже 113 инфицированных, тогда как неделю назад суточный прирост составлял 96 инцидентов. Случаи заражения COVID-19 выявлены в 22 городах и районах — то есть в половине всех муниципальных образований Кубани, говорится в сообщении регионального оперштаба.
Рост заболеваемости, безусловно, может быть связан с приездом большого числа туристов и несоблюдением мер профилактики, сказал «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Основные негативные последствия нынешней ситуации на российских курортах проявятся уже осенью, считает завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же
какая-точасть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова.
Ситуация с распространением коронавируса в Крыму стабильнее, в среднем суточный прирост составляет 24−28 заболевших. В пятницу, 31 июля, в регионе наблюдалось значительное снижение количества выявленных случаев (всего 13), но с субботы вновь начался рост. Самое большое число инфицированных на полуострове было зафиксировано 2 августа — 37 человек.
Судя по сводкам федерального оперштаба, негативная динамика в последнюю неделю стала наблюдаться также в Московской области. Если 27 июля там выявили 139 случаев заболеваемости за сутки, то 3 августа сообщили уже о 160. Также рост происходит в Пензенской области (51 новый случай на 3 августа против 38 по данным на 27 июля), Костромской области (48 против 18), Калмыкии (46 против 15).
Однако, по словам Владимира Чуланова, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в этих регионах остается стабильной.
— Число новых случаев заболевания меняется незначительно, или сохраняется динамика заболеваемости, которая наблюдалась в предыдущие сроки, — прокомментировал он статистику.
Если же посмотреть эпидобстановку в стране в двухнедельном разрезе, то ситуация выглядит не совсем благополучной также в Ставропольском крае (20 июля там выявили 101 заболевшего, а 3 августа — 111) и Кемеровской области (56 и 79 соответственно). Прирост заболеваемости в этот период произошел и в Москве. 20 июля в столице зафиксировали 578 случаев, а 3 августа суточный прирост составил 693.
В последние две недели в Москве ежедневно наблюдается небольшое увеличение числа заболевших. Удивительно, что этого роста не было раньше — люди ощутимо расслабились еще месяц назад.
Столичные власти уже начали закручивать гайки. В минувшие выходные москвичи столкнулись с тем, что во многих магазинах тем, кто приходит без масок и перчаток, стали отказывать в обслуживании. Ранее более 6 тыс. торговых точек города оштрафовали на 300 млн рублей за несоблюдение противоэпидемиологических правил.
Помимо этого, столичные полицейские начали активнее проводить рейды по поиску нарушителей
— На рост числа заболевших в регионах повлияло то, что люди перестали соблюдать необходимые противоэпидемиологические меры. Но в целом по стране ситуация выглядит достаточно оптимистично, — считает Александр Лукашев.
Нынешний рост числа заболевших не свидетельствует о начале второй волны COVID-19.
— Это точно продолжение первой волны, потому что эпидемия не заканчивается так быстро, за несколько месяцев, — полагает Галина Кожевникова.
В Госдуме считают, что несоблюдение правил населением стало результатом недоработки властей в плане контроля.
— После нескольких месяцев сидения в самоизоляции люди вздохнули глубоко и поехали отдыхать. Но вирус никуда не делся, — сказал «Известиям» член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич. — Считаю правильным, что в Москве начали штрафовать магазины. Сейчас надо немного остудить людей. Нужно ужесточать ответственность за несоблюдение правил.
Особые надежды в борьбе с эпидемией возлагаются на появление вакцины от коронавируса. В понедельник, 3 августа, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что отечественный препарат будет зарегистрирован в ближайшие 10 дней. При этом объем производства может достичь 10 млн доз в месяц к концу года.
Елена Сидоренко