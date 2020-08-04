Цифры вверх: за курортный сезон россияне ответят в сентябре

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Заболеваемость COVID-19 начала расти.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:34 MSK, 04.08
Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
21.073.08
Скончалось14 207+79
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
21.073.08
Выздоровело653 593+3 420
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
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26.07
3110
27.07
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28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
21.073.08
Инфицировано18 282 504+202 437
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
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1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
21.073.08
Скончалось693 700+4 330
21.07
3943
22.07
6620
23.07
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4446
21.073.08
Выздоровело10 913 524+221 996
21.07
170579
22.07
174738
23.07
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25.07
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26.07
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27.07
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28.07
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29.07
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Источник: РИА "Новости"

В регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Очевидную негативную динамику наблюдают в Краснодарском крае — медики связывают ее с туристическим сезоном. Определенный рост числа новых случаев две недели назад произошел в Москве, и с тех пор ситуация не улучшилась. Кроме того, ухудшение обстановки заметно в Московской, Пензенской, Костромской и Кемеровской областях, в Калмыкии и на Ставрополье. Россияне расслабились, поэтому контроль за исполнением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции необходимо ужесточать, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, новый скачок заболеваемости можно ожидать в сентябре — когда все вернутся с курортов.

Но это будет не вторая волна коронавируса, а продолжение первой.
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Опасный отпуск

За последние сутки в России выявлено 5394 случая COVID-19. Суточный прирост в среднем держится примерно на одном уровне и составляет 0,7%, последние два дня — 0,6%, сообщили «Известиям» в федеральном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Однако в некоторых регионах начался рост заболеваемости. Об этом еще в воскресенье заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она упомянула о пяти таких субъектах.

— Мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост, — сказала главный санитарный врач в интервью программе «Вести».

Она связала его с чрезмерно поспешным снятием ограничений или пренебрежительным отношением к ним.

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В Краснодарском крае в воскресенье был зафиксирован рекордный прирост заболевших — 107 случаев, сообщало правительства региона. По данным на 3 августа, было выявлено уже 113 инфицированных, тогда как неделю назад суточный прирост составлял 96 инцидентов. Случаи заражения COVID-19 выявлены в 22 городах и районах — то есть в половине всех муниципальных образований Кубани, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Рост заболеваемости, безусловно, может быть связан с приездом большого числа туристов и несоблюдением мер профилактики, сказал «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Основные негативные последствия нынешней ситуации на российских курортах проявятся уже осенью, считает завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова.
Галина Кожевникова
завкафедрой инфекционных болезней РУДН

Ситуация с распространением коронавируса в Крыму стабильнее, в среднем суточный прирост составляет 24−28 заболевших. В пятницу, 31 июля, в регионе наблюдалось значительное снижение количества выявленных случаев (всего 13), но с субботы вновь начался рост. Самое большое число инфицированных на полуострове было зафиксировано 2 августа — 37 человек.

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Расслабились

Судя по сводкам федерального оперштаба, негативная динамика в последнюю неделю стала наблюдаться также в Московской области. Если 27 июля там выявили 139 случаев заболеваемости за сутки, то 3 августа сообщили уже о 160. Также рост происходит в Пензенской области (51 новый случай на 3 августа против 38 по данным на 27 июля), Костромской области (48 против 18), Калмыкии (46 против 15).

Однако, по словам Владимира Чуланова, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в этих регионах остается стабильной.

— Число новых случаев заболевания меняется незначительно, или сохраняется динамика заболеваемости, которая наблюдалась в предыдущие сроки, — прокомментировал он статистику.

Если же посмотреть эпидобстановку в стране в двухнедельном разрезе, то ситуация выглядит не совсем благополучной также в Ставропольском крае (20 июля там выявили 101 заболевшего, а 3 августа — 111) и Кемеровской области (56 и 79 соответственно). Прирост заболеваемости в этот период произошел и в Москве. 20 июля в столице зафиксировали 578 случаев, а 3 августа суточный прирост составил 693.

В последние две недели в Москве ежедневно наблюдается небольшое увеличение числа заболевших. Удивительно, что этого роста не было раньше — люди ощутимо расслабились еще месяц назад.
Александр Лукашев
директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета
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Столичные власти уже начали закручивать гайки. В минувшие выходные москвичи столкнулись с тем, что во многих магазинах тем, кто приходит без масок и перчаток, стали отказывать в обслуживании. Ранее более 6 тыс. торговых точек города оштрафовали на 300 млн рублей за несоблюдение противоэпидемиологических правил.

Помимо этого, столичные полицейские начали активнее проводить рейды по поиску нарушителей масочно-перчаточного режима в метро. За отсутствие средств индивидуальной защиты пассажирам выписывают штраф в размере 5 тыс. рублей.

Правила без контроля

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что россияне расслабились раньше времени.

— На рост числа заболевших в регионах повлияло то, что люди перестали соблюдать необходимые противоэпидемиологические меры. Но в целом по стране ситуация выглядит достаточно оптимистично, — считает Александр Лукашев.

Нынешний рост числа заболевших не свидетельствует о начале второй волны COVID-19.

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— Это точно продолжение первой волны, потому что эпидемия не заканчивается так быстро, за несколько месяцев, — полагает Галина Кожевникова.

В Госдуме считают, что несоблюдение правил населением стало результатом недоработки властей в плане контроля.

— После нескольких месяцев сидения в самоизоляции люди вздохнули глубоко и поехали отдыхать. Но вирус никуда не делся, — сказал «Известиям» член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич. — Считаю правильным, что в Москве начали штрафовать магазины. Сейчас надо немного остудить людей. Нужно ужесточать ответственность за несоблюдение правил.

Особые надежды в борьбе с эпидемией возлагаются на появление вакцины от коронавируса. В понедельник, 3 августа, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что отечественный препарат будет зарегистрирован в ближайшие 10 дней. При этом объем производства может достичь 10 млн доз в месяц к концу года.

Елена Сидоренко

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