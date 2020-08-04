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00:36 (мск), источник: m24.ru

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:34 MSK, 04.08
Инфицировано856 264+5 394
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
21.073.08
Скончалось14 207+79
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
21.073.08
Выздоровело653 593+3 420
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
21.073.08
Инфицировано18 166 298+205 760
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
21.073.08
Скончалось690 953+3 923
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
21.073.08
Выздоровело10 768 016+142 158
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
21.073.08
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Источник: Москва 24

Отмечается, что у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония.

Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 510 человек с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 5 394 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 413 (26,2%) без клинических проявлений. В Москве число новых случаев равно 693.

Ранее стало известно, что В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 842 человека.

Всего за все время пандемии в России выявлено 856 264 случаев COVID-19, вылечились 653 593 человека, скончались 14 207.

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