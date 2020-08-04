Ну дайте ж вы мне волю, ну, жуки!

Как стало известно «Ъ», суд города Нувара-Элии (Шри-Ланка) начал рассматривать уголовное дело обвиняемого в браконьерстве российского энтомолога-любителя Александра Игнатенко. Сотруднику зоопарка из Ростова-на-Дону и двум его приятелям вменяются в вину отлов, умерщвление и присвоение 277 мелких животных, за которые им грозят штрафы, эквивалентные 4 млн руб., либо 40-летние сроки. Российские ученые, доказывая невиновность коллег, провели экспертизу, согласно которой из всех трофеев господина Игнатенко редкими и нуждающимися в охране являются только бабочка и пять рептилий. Все остальные, по мнению специалистов, широко распространены, а некоторые даже вредят сельскому хозяйству.
На первом заседании магистратского суда Нувара-Элии обсуждались в основном ходатайства сторон. Адвокат, представляющий интересы подсудимых Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова, заявил о грубом нарушении их прав во время задержания и предварительного следствия. Россиянам, по его словам, не предоставляли адвокатов, переводчиков, проведенный обыск с изъятием представителей местной фауны проводился без понятых и не был оформлен соответствующим протоколом. Необоснованное содержание энтомологов-любителей под стражей в камере на 90 человек, по словам защитника, спровоцировало обострение язвы желудка у Александра Игнатенко, из-за которого он попал в больницу.
О нарушении прав обвиняемых заявил и участвующий в процессе представитель российского консульства в Шри-Ланке, но главным аргументом защиты стало все же независимое заключение российских экспертов-биологов, которые проанализировали вменяемое их соотечественникам в вину количество и качество предположительно убитых и похищенных животных.
Ознакомившись с фабулой предъявленного обвинения, российские биологи пришли к выводу о том, что большую часть из 277 обнаруженных у Александра Игнатенко и его приятелей «вещдоков» местные специалисты вообще не смогли точно идентифицировать. Они лишь обозначили их принадлежность к огромным родам или семействам тропической фауны, поэтому и рассуждать о биологической ценности неустановленных, по сути, животных — бессмысленно. 33 объекта, которые следствию удалось определить с точностью до вида, по мнению ученых, тоже сомнительные улики. В заключении сказано, что почти все они не являются эндемичными (уникальными) для Шри-Ланки, большинство видов регистрировались в других странах, а некоторые даже имели «всесветное распространение».
Так, например, эксперты посчитали, что два узорчатых тарантула, обнаруженные у Александра Игнатенко, были включены в Красный список Шри-Ланки ошибочно, поскольку их популяциям ничто не угрожает: оба паука «разводятся во всем мире как домашние животные» и даже используются для сбора яда в научных целях. Преследовать энтомологов-любителей за подобранную ими гигантскую улитку-ахатину, по мнению биологов, вообще смешно.
Они свободно продаются по цене 50−100 руб. даже в московских зоомагазинах, а на Цейлоне, как сказано в заключении, с ахатинами, наносящими «существенный вред сельскохозяйственным культурам», приходится бороться.
Семь видов инкриминированных туристам бабочек российские специалисты исключили из обвинения по географическому принципу. Как оказалось, эти насекомые в силу своих биологических особенностей просто не могли подняться в заповедник Horton Plains, расположенный на высоте 2100−2300 м над уровнем моря. А современные представители небольшого семейства наездников Pelecinidae (в основном оно представлено вымершими видами), фигурирующего в обвинениях, вообще водятся только в западном полушарии.
Ученые из России признали несостоятельными и обвинения энтомологам-любителям в хищении с Цейлона краснокнижных растений — те якобы планировали использовать сборы для лечения онкологических заболеваний. Восемь из девяти упомянутых в обвинении образцов флоры, такие, например, как плоды манго или сметанные яблоки, по мнению экспертов, могут быть куплены «на любом базаре в странах Южной и Юго-Восточной Азии». Эндемичными для горных районов Южного Цейлона специалисты сочли только инкриминированные господину Игнатенко цветки Osbeckia lanata, однако, как следует из заключения, образцы этого действительно редкого кустарника местные специалисты вполне могли и перепутать с фрагментами похожих, но не охраняемых законом растений из того же семейства.
Таким образом, российские ученые пришли к выводу, что из всех подозрительных с точки зрения ланкийского следствия находок помимо Osbeckia lanata заслуживают внимания только высушенная тропическая бабочка под названием «Пятнистый джокер» и пять пойманных живыми рептилий: шриланкийский горбоносый щитомордник, черногубый калот, шишконосая агама, пятнистый полупалый геккон и североцейлонский кривопалый геккон.
Однако даже в этом случае следствие, опиравшееся на выводы ланкийских ученых, допустило серьезные ошибки, считают их коллеги.
Обвиняемым инкриминировали, например, хищения пластинчатоусых жуков, жгутоногих пауков и клопов-хищнецов, но при этом не сумели точно классифицировать «жертвы» и даже правильно указать их названия на латыни. «Это свидетельствует о том, что привлеченные следствием эксперты в большинстве случаев не были специалистами и могли ошибаться в таксономической принадлежности всего материала», — говорится в заключении.
Один из авторов этого документа, старший научный сотрудник Зоологического института РАН Дмитрий Гапон пояснил «Ъ», что заключение подписали 11 ведущих российских биологов, мнение которых авторитетно и в международном научном сообществе. Среди них — директор Зоологического института, член-корреспондент РАН Никита Чернецов, президент Русского ботанического общества Леонид Аверьянов, еще пять докторов и четыре кандидата биологических наук. «Я убежден, что выводы ученых из любой другой страны мира окажутся близкими к нашим, — сказал господин Гапон.— Ведь никакая экспертная оценка не может противоречить объективному знанию, накопленному мировым научным сообществом о тех или иных объектах или явлениях».
Вице-президент российского отделения Международного комитета по защите прав человека Иван Мельников также убежден, что суд должен прислушаться к мнению российских экспертов, а сделанное ими заключение сыграет решающую роль в судьбе троих обвиняемых. Правозащитник Мельников полагает, что уголовное преследование россиян было организовано в «коммерческих» целях. По его данным, в случае обвинительного приговора примерно четверть от суммы назначенного судом и выплаченного обвиняемыми штрафа получит заповедник Horton Plains. Там в соответствии с местными законами материально поощрят охранников, поймавших браконьеров, и специалистов, давших «правильную» квалификацию размерам нанесенного ущерба. Учитывая, что в разбирательстве подобных инцидентов обычно заинтересованы правоохранители, адвокаты и проч., «охота на браконьеров», по мнению господина Мельникова, поставлена в Шри-Ланке на поток.
Напомним, Александр Игнатенко и двое его друзей были задержаны в феврале этого года охранниками заповедника Horton Plains в горной части Цейлона.
При обыске у них нашли пробирку с мертвыми жуками, а в машине и гостиничных номерах — коробки с другими представителями цейлонской фауны. Следствие решило, что молодые люди ловили животных в заповеднике и убивали их неким химическим веществом из аптечки господина Игнатенко. По версии самих фигурантов дела, они собирали только трупы — например, насекомых, сбитых автомобилями на обочинах дорог и погибших в плафонах светильников.