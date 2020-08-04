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05:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Меньше половины региональных дорог соответствуют нормативам — 44,2%, говорится в отчете Счетной палаты (СП). Среди федеральных дорог нормативам соответствуют 84%. Число дорог, соответствующих требованиям, за два года выросло на 7%. Аудиторы при этом указали на проблемы с регулированием расходов на содержание дорог.

Источник: РИА "Новости"

В среднем на содержание одного километра дороги федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн руб., показала проверка. При этом на содержание региональных дорог уходит почти в восемь раз меньше — 288 тыс. руб. на километр. В целом на региональные трассы в среднем направлялось 29,6% от норматива.

«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — заявил на коллегии аудитор СП Валерий Богомолов.

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В Счетной палате отметили, что сейчас не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания. Кроме того, нет механизма, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание автодорог по своим учреждениям. Сейчас законодательно только установлен общий норматив размера бюджетных ассигнований. В результате в разных регионах средства, которые были получены на дороги, отличаются от норматива. В 2019 году меньше всего денег от норматива получил ФКУ Упрдор «Забайкалье» — 51%, больше всего — ФКУ Упрдор «Прикамье» (91%).

Проверка также показала, что при расчете направляемых средств учитывалась протяженность участков дорог, которые или фактически отсутствовали, или не использовались, или их категории не соответствовали требованиям классификации.

Кроме того, Счетная палата выявила низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию дорог.

Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.

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