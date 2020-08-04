Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей

Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-.
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов также отметил, что о применении вакцины к детям говорить преждевременно. «Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», — сказал он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса Центра имени Гамалеи. По его словам, массовая вакцинация ожидается в октябре, она должна быть бесплатной.
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