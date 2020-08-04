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17:26 (мск), источник: ТАСС

Немецкие врачи считают, что в Германии началась вторая волна коронавируса

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Вторая волна коронавируса в Германии, о которой так много предупреждали эксперты, уже началась. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в опубликованном во вторник интервью газете Augsburger Allgemeine.

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Источник: AP 2020

«Мы уже переживаем вторую волну роста [заражений]», — сказала Йона, отметив, что она более слабая по сравнению с первой волной в марте — апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается, указала глава объединения.

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«Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии», — предупредила эксперт.

Председатель Marburger Bund заверила, что германские клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

С начала эпидемии в Германии по состоянию на вторник заразились 211 281 человек. По сравнению с днем ранее число случаев заражения выросло на 879. Умерли от последствий заболевания в ФРГ до сих пор 9 156 пациентов (плюс 8).

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