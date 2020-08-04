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13:28 (мск), источник: Фонтанка

Вторая волна коронавируса в Австралии оказалась мощнее первой

Власти вводят штрафы в тысячи долларов и выводят на улицы армию.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:34 MSK, 04.08
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22.07
5862
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Выздоровело661 471+7 878
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Скончалось694 406+4 781
22.07
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Источник: AFP 2020

Австралийский штат Виктория, который стал очагом COVID-19 в стране, вводит жесткие меры для борьбы с пандемией.

«Второй по численности населения штат Австралии во вторник объявил, что любой, кто нарушит указ о самоизоляции, будет подвергнут огромным штрафам в размере до 20 000 австралийских долларов (14 250 долларов США), а также, что для борьбы с распространением вируса будет задействовано больше военного персонала», — сообщает 4 августа Reuters.

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Власти штата заявили, что намерены не допустить распространения второй волны COVID-19. Премьер-министр Виктория Даниэль Эндрюс подчеркнула, что почти треть из тех, кто заразился коронавирусом, не изолировались дома. Сейчас таких людей будут штрафовать на 3559 долларов США за первое нарушение и 14 250 долларов за повторное. «Если вы покинете свой дом и вас заметят, то вам будет очень трудно убедить полицию Виктории в том, что у вас есть законные основания», — отметила Эндрюс.

В регионе уже был введен ночной комендантский час и ужесточены ограничения на ежедневные передвижения.

Пик «первой волны» в Австралии был 22 марта — тогда было зафиксировано 537 случаев заражения. В конце апреля ежедневный прирост заболевших упал до нескольких десятков. Однако в июле произошел резкий скачок, когда 3 июля выявили 254 случая. 30 июля их было уже 721 за сутки.

С начала пандемии в Австралии насчитали 18 318 случаев COVID-19.

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