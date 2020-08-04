13:28 (мск), источник: Фонтанка
Вторая волна коронавируса в Австралии оказалась мощнее первой
Власти вводят штрафы в тысячи долларов и выводят на улицы армию.
Австралийский штат Виктория, который стал очагом COVID-19 в стране, вводит жесткие меры для борьбы с пандемией.
«Второй по численности населения штат Австралии во вторник объявил, что любой, кто нарушит указ о самоизоляции, будет подвергнут огромным штрафам в размере до 20 000 австралийских долларов (14 250 долларов США), а также, что для борьбы с распространением вируса будет задействовано больше военного персонала», — сообщает 4 августа Reuters.
Власти штата заявили, что намерены не допустить распространения второй волны COVID-19.
В регионе уже был введен ночной комендантский час и ужесточены ограничения на ежедневные передвижения.
Пик «первой волны» в Австралии был 22 марта — тогда было зафиксировано 537 случаев заражения. В конце апреля ежедневный прирост заболевших упал до нескольких десятков. Однако в июле произошел резкий скачок, когда 3 июля выявили 254 случая. 30 июля их было уже 721 за сутки.
С начала пандемии в Австралии насчитали 18 318 случаев COVID-19.