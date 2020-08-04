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14:21 (мск), источник: Газета.Ру

В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию

Попасть в Черногорию туристы из России смогут после того, как будут открыты границы. До этого времени россиянам придется использовать полулегальные маршруты. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Источник: AP 2020

«Теоретически россияне смогут попасть в Черногорию, но именно теоретически, а практически — тяжело. Какими-то обходными, полулегальными путями. Массового потока не будет. У нас, например, разрешен вылет для граждан, у которых в другой стране находятся родственники. Для этих людей Черногория открылась официально. Для туристов это половинчатое решение, пока Россия границу не открыла. Я думаю, рано или поздно это сделают. В России уровень заболеваемости выше, чем в Черногории, чего бы не пустить туда наших граждан?» — сказал эксперт.

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Он добавил, что в ближайшее время решение об открытии границ для россиян могут принять еще несколько стран.

«Сейчас все страны реагируют на Турцию, которая начинает зарабатывать деньги на россиянах. Они по этому поводу волнуются, они тоже хотят. Те страны, которые не находятся в ЕС и Шенгенской зоне, они будут стремиться открывать границы побыстрее», — пояснил Канторович.

Ранее Черногория включила Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран.

Черногория открыла свои границы для россиян
Во время загрузки произошла ошибка.
14:33 (мск)© Ньюстюб
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