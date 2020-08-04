Страна сокровищ: Старатель в Танзании отыскал третий уникальный камень и разбогател
52-летний Санинью Лейзер, ставший в конце июня миллионером после того, как продал государству найденные им кристаллы танзанита весом 9,2 и 5,8 кг, отыскал третий.
Частный старатель Санинью Лейзер получил от министерства горной промышленности Танзании 3,4 млн долларов за два найденных им кристалла танзанита общим весом 15 кг | Источник:TANZANIA MINISTRY OF MINERALS
Новая находка потянула на 6,3 кг.
Самый большой обнаруженный прежде кристалл весил 3,3 кг.
Север Танзании — единственное место в мире, где добывают танзанит, который затем экспортируется для обработки, в основном в Индию.
Это один из самых редких самоцветов на Земле.
Чаще всего он бывает синим, но встречаются также зеленые, красные и розовые экземпляры. Цена каждого камня, кроме размера, зависит от чистоты оттенка и прозрачности.
Танзанит - драгоценный камень, добываемый только на руднике Мерелани на севере Танзании и используемый для изготовления украшений | Источник:AFP 2020
Некоторые местные геологи полагают, что запасы танзанита закончатся примерно через 20 лет.
Лейзер — отец более чем 30 детей и владелец стада в две тысячи коров — выручил за свою июньскую находку 3,4 млн долларов, а теперь получит еще два миллиона.
Некоторые мелкие старатели, подобно Санинью Лейзеру, приобретают государственные лицензии на поиск танзанита в районе рудников, принадлежащих крупным компаниям, но большинство занимается этим нелегально.
В 2017 году президент Танзании Джон Магуфули распорядился возвести силами армии 24-километровую стену вокруг месторождения Мерелани в провинции Маньяра.
Через год правительство сообщило о росте доходов от горнодобывающей индустрии и связало это с появлением стены.
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