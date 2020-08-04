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14:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

Страна сокровищ: Старатель в Танзании отыскал третий уникальный камень и разбогател

52-летний Санинью Лейзер, ставший в конце июня миллионером после того, как продал государству найденные им кристаллы танзанита весом 9,2 и 5,8 кг, отыскал третий.

Частный старатель Санинью Лейзер получил от министерства горной промышленности Танзании 3,4 млн долларов за два найденных им кристалла танзанита общим весом 15 кг | Источник: TANZANIA MINISTRY OF MINERALS

Новая находка потянула на 6,3 кг.

Самый большой обнаруженный прежде кристалл весил 3,3 кг.

Север Танзании — единственное место в мире, где добывают танзанит, который затем экспортируется для обработки, в основном в Индию.

Это один из самых редких самоцветов на Земле.

Чаще всего он бывает синим, но встречаются также зеленые, красные и розовые экземпляры. Цена каждого камня, кроме размера, зависит от чистоты оттенка и прозрачности.

Танзанит - драгоценный камень, добываемый только на руднике Мерелани на севере Танзании и используемый для изготовления украшений | Источник: AFP 2020

Некоторые местные геологи полагают, что запасы танзанита закончатся примерно через 20 лет.

Лейзер — отец более чем 30 детей и владелец стада в две тысячи коров — выручил за свою июньскую находку 3,4 млн долларов, а теперь получит еще два миллиона.

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Он призвал коллег-старателей сотрудничать с государством, а не с горнорудными компаниями, приведя в пример себя.

«Продавать [найденные камни] правительству — самый короткий и прозрачный путь», — заявил он на церемонии на руднике Мирерани в северной провинции Маньяра.

Мелкие старатели нередко жалуются на задержку выплат со стороны частных компаний, передает из столицы страны Додомы корреспондент Би-би-си Абубакар Фамау.

В июне Лейзер сказал Би-би-си, что устроит большую вечеринку, затем откроет школу и здравпункт в своем родном округе Симанджиро, а в остальном его образ жизни не изменится.

Удачливый добытчик отметил, что в его краях практически нет преступности, так что дополнительных предосторожностей в связи со свалившимся на него богатством не понадобится.

Санинью Лейзер хочет на вырученные деньги построить в своем городе школу и больницу | Источник: TBC1
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Некоторые мелкие старатели, подобно Санинью Лейзеру, приобретают государственные лицензии на поиск танзанита в районе рудников, принадлежащих крупным компаниям, но большинство занимается этим нелегально.

В 2017 году президент Танзании Джон Магуфули распорядился возвести силами армии 24-километровую стену вокруг месторождения Мерелани в провинции Маньяра.

Через год правительство сообщило о росте доходов от горнодобывающей индустрии и связало это с появлением стены.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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