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16:54 (мск), источник: ТАСС Наука

Динозавру впервые диагностировали злокачественную раковую опухоль

На большой берцовой кости центрозавра, найденного в Канаде, ученые нашли следы остеосаркомы.

Источник: Danielle Dufault, Royal Ontario Museum

ТАСС, 4 августа. Ученые получили первые надежные свидетельства того, что динозавры страдали от остеосаркомы — злокачественной опухоли костной ткани, которая заставляет ее неконтролируемо разрастаться. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Lancet Oncology.

Раньше диагностировать рак у динозавров было очень непросто, так как для точной идентификации опухоли нужны серьезные медицинские знания и многоуровневый анализ. Мы впервые однозначно показали, что этот трехрогий динозавр, который обитал на Земле более 76 млн лет назад, страдал от тяжелой и очень агрессивной формы рака костной ткани.
Марк Кроутер
Один из авторов исследования, профессор Университета Макмастера (Канада)
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Многие обыватели считают, что злокачественные опухоли — это продукт цивилизации. Однако исследования последних лет показывают, что следы злокачественных новообразований встречаются как в костях средневековых жителей Европы, так и у древних неандертальцев и даже более примитивных представителей рода Homo из Африки.

Более того, за последние пять лет палеонтологи обнаружили, что от различных форм опухолей страдали и гораздо более древние существа. К примеру, год назад ученые нашли следы остеосаркомы в костях первых черепах Земли, которые жили в начале триасового периода, а также обнаружили нечто похожее в костях морских ящеров мезозойской эры и звероящеров пермского периода.

Опухоль из мезозойской эры

Изучая кости центрозавров — трехрогих динозавров из семейства цератопсид, которые обитали на территории Северной Америки примерно 77−76 млн лет назад, Кроутер и его коллеги сделали аналогичную находку. Ученый отмечает, что раньше палеонтологи неоднократно заявляли, что находили в костях динозавров следы опухолей и даже метастаз, однако медики не подтвердили ни одно подобное утверждение.

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Кроутер рассказывает, что два года назад к нему обратились за помощью коллеги из Королевского музея Онтарио. На большой берцовой кости центрозавра, найденной на территории канадской провинции Альберта в 1989 году, они заметили необычные выросты и повреждения. Медики заинтересовались этой находкой и всесторонне проанализировали ее таким же образом, как врачи сейчас пытаются найти и изучить следы незнакомых им опухолей в теле пациента.

Исследователи просветили кость с помощью компьютерной томографии, после чего подготовили набор тонких срезов самых деформированных ее регионов, чтобы изучить их структуру на клеточном уровне. То же самое они сделали со здоровыми берцовыми костями центрозавров и человека.

«Мы выяснили, что большую берцовую кость поразила агрессивная форма рака. В момент смерти динозавра опухоль находилась на последних стадиях развития. Она должна была причинять центрозавру невыносимую боль, из-за чего тот был очень уязвим для атак тираннозавров и других хищников. Протянуть дольше ему помогло лишь то, что цератопсиды жили в больших стадах», — добавил еще один автор работы, куратор отдела палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио Дэвид Эванс.

Подобное открытие, как отмечают исследователи, в очередной раз говорит о том, что рак поражает всех многоклеточных живых существ на протяжении всего времени их существования на Земле.

Дальнейшее изучение подобных окаменелостей поможет понять, развивался ли рак у динозавров так же, как и у их современных потомков — птиц, заключают ученые.

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