Британец обнаружил сокровище за местным пабом

Искатель сокровищ Люк Махони из Великобритании взял металлодетектор и отправился изучить местность за своим любимым пабом в городке Линдси.
Землю на участке только что вспахали. Махони подумал, что найдет несколько монет или наконечников стрел, если повезет. Но он не ожидал, что обнаружит настоящее сокровище.
Махони занимается поиском старинных монет уже больше 10 лет. Он даже работает в магазине по продаже металлодетекторов. Мужчина впервые сделал такую крупную находку.
Он обнаружил больше тысячи серебряных монет, спрятанных в глиняный горшок. Вспахивая землю, трактор поддел сосуд и поднял ближе к поверхности, где металлодетектор смог «учуять» клад. Самые старые монеты принадлежат к эпохе Елизаветы І, другие — к временам Английской революции середины XVII века.
Предварительная оценка показала, что на аукционе за сокровище можно получить около 100 тысяч фунтов стерлингов (9,6 млн рублей), пишет Mirror.