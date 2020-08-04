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14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец обнаружил сокровище за местным пабом

Невероятная удача.

Искатель сокровищ Люк Махони из Великобритании взял металлодетектор и отправился изучить местность за своим любимым пабом в городке Линдси.

Землю на участке только что вспахали. Махони подумал, что найдет несколько монет или наконечников стрел, если повезет. Но он не ожидал, что обнаружит настоящее сокровище.

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Махони занимается поиском старинных монет уже больше 10 лет. Он даже работает в магазине по продаже металлодетекторов. Мужчина впервые сделал такую крупную находку.

Он обнаружил больше тысячи серебряных монет, спрятанных в глиняный горшок. Вспахивая землю, трактор поддел сосуд и поднял ближе к поверхности, где металлодетектор смог «учуять» клад. Самые старые монеты принадлежат к эпохе Елизаветы І, другие — к временам Английской революции середины XVII века.

Предварительная оценка показала, что на аукционе за сокровище можно получить около 100 тысяч фунтов стерлингов (9,6 млн рублей), пишет Mirror.

Анна Лысенко

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