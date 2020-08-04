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15:52 (мск), источник: Интерфакс

В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Около 1,5 млн итальянцев переболели коронавирусом COVID-19 с февраля по июнь, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 04.08
Инфицировано861 423+5 159
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
22.074.08
Скончалось14 351+144
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
22.074.08
Выздоровело661 471+7 878
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
22.074.08
Инфицировано18 317 520+207 619
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
22.074.08
Скончалось694 713+4 658
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
22.074.08
Выздоровело10 936 782+223 888
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
22.074.08
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Это в шесть раз больше, чем считалось до сих пор.

Новость
У итальянских кошек и собак нашли антитела к коронавирусу

Столь разные оценки связаны с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус.

Теперь же медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тыс. человек. Затем исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела к COVID-19.

Италия — одна из европейских стран, больше всего пострадавших от коронавируса. Особенно сложная обстановка весной 2020 года складывалась на севере страны.

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