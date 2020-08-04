15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Троих моряков спасли благодаря надписи на необитаемом острове
Надпись SOS на песке заметил пролетающий над островом вертолет
Трех моряков, пропавших 30 июля в водах Микронезии, нашли живыми и здоровыми на необитаемом острове. Сообщается, что в конце июля мужчины отплыли от атолла Пулуват на лодке и планировали преодолеть 43 километра до атолла Пулап (Микронезия). Однако через
Когда моряки перестали выходить на связь, началась поисковая операция, к которой также подключилось Минобороны Австралии.
Через три дня, 2 августа, спасатели на военном вертолете заметили на песке на одном из необитаемых островов (в 190 километрах от атолла Пулуват) надпись SOS. Сообщается, что все трое моряков живы и здоровы, им доставили воду и еду, а в самое ближайшее время их заберет микронезийский патрульный корабль.
Екатерина Гура