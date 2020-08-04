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16:59 (мск), источник: Газета.Ру

Поражение органов и онкология: чем опасна компьютерная томография

В Роспотребнадзоре опасаются, что увеличившееся на фоне пандемии число компьютерных томографий может спровоцировать вспышку заболеваний, вызываемых радиацией. Как пояснили медики «Газете.Ru», частые процедуры КТ могут привести к онкологии, поражению отдельных органов и нарушениям в работе иммунной системы. Кому томография противопоказана, а в каких случаях пренебрегать данной процедурой не стоит — рассказывает «Газета.Ru».

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Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре сообщили, что увеличение числа исследований с помощью компьютерной томографии (КТ) на фоне пандемии COVID-19 может спровоцировать вспышку заболеваний, вызываемых радиацией.

По данным ведомства, с начала марта коллективная доза облучения от КТ превысила норму в полтора раза, так как томография, помимо ПЦР-тестов и тестов на антитела, стала одним из главных методов диагностики коронавируса.

«Люди в панике из-за COVID-19 готовы делать КТ ежедневно, далеко не всегда руководствуюсь показаниями врачей», — сообщила «Газете.Ru» терапевт-пульмонолог Марина Казакова.

В то же время специалисты медицинского центра UC Davis Health System при Калифорнийском университете заявили, что КТ делают необоснованно часто.

При этом медицинское исследование сопровождается излишне высокой дозой облучения — она в 2−5 раз больше, чем при обычном рентгеновском обследовании.
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Как рассказала «Газете.Ru» Казакова, такая доза может привести к возникновению онкологических заболеваний — особенно опасна она для беременных. Врач подчеркнула, что как правило плачевные последствия КТ видны лишь через много лет. «При этом действительно большая разовая доза облучения может привести и к лучевому поражению органов, тканей или систем органов», — добавила она.

Сокращение дозы и количества процедур привело бы к снижению риска развития злокачественных опухолей на 62%. К таким выводам калифорнийские исследователи пришли в результате анализа данных медицинской статистики и расчетов, опубликованных в журнале JAMA Pediatrics.

Кроме того, повышенная доза облучения ведет к нарушению процесса деления клеток в организме. Это свою очередь значительно замедляет большое количество защитных механизмов, призванных оберегать тело человека, рассказал ФАН сотрудник депздрава Москвы, рентгенолог Виктор Гомболевский.

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В то же время врач-онколог Алевтина Киселева не согласилась с коллегой. «Да, ионизирующее излучение в больших дозах опасно для человека. Однако существуют установленные параметры, которые определяют максимально допустимые безопасные для организма человека дозы при исследовании тех или иных органов», — пояснила эксперт «Газете.Ru».

Так, по ее словам, нормой облучения в России при профилактических исследованиях с помощью рентгеновских лучей считается доза до 1 миллизиверта (мЗв) в год. В то же время Гомболевский считает, что в среднем только из окружающей среды москвичи получают около 3 мЗв ежегодно.

Между тем иммунолог Мария Польнер сообщила «Газете.Ru», что в санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) и вовсе не установлены предельные дозы облучения для пациентов.

«Поэтому в данном вопросе можно только предполагать. Но теоретически, частые необоснованные исследования могут принести больше вреда, чем пользы», — уточнила она.

В то же время Алевтина Киселева убеждена, что пренебрегать КТ не стоит. «Результаты компьютерной томографии позволяют врачам поставить максимально точный, правильный диагноз и своевременно назначить лечение. А это как раз то, что нам необходимо для диагностики поражение легких новой коронавирусной инфекцией», — сказала онколог.

Помогает КТ и вовремя определить злокачественные опухли, напомнила «Газете.Ru» иммунолог Польнер. «Думаю, все же своевременное определение рака важнее тех вероятных последствий, к которым может привести томография», — сказала медик.

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Кроме того, по словам Киселевой, современные аппараты позволяют сделать томографическое исследование максимально безопасным. «Благодаря цифровой рентгеновской технике доля облучения существенно меньше, чем 20 лет назад. Каждое облучение пациента документально фиксируется, чтобы врачи и пациенты могли контролировать дозу радиации, полученной на рентгеновских исследованиях», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Она добавила, что онкологические пациенты проходят КТ обследования чаще остальных, так как врачам нужно следить за динамикой основного заболевания, вовремя выявлять прогрессирование или рецидив опухоли. При этом состояние больных не ухудшается.

«В целом, получаемая в ходе исследований информация позволяет выявлять и радикально излечивать многие опасные заболевания на самых ранних стадиях, что существенно снижает летальность от них», — заключила Киселева.

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