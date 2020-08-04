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16:46 (мск), источник: Интерфакс

Главный инфекционист допустил одновременное заражение гриппом и COVID-19

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Заразиться одновременно гриппом и коронавирусом возможно, но как будет протекать заболевание и каковы будут последствия, неясно, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что COVID-19 — новое заболевание, о нем известно не все.

«Сочетанные формы разных респираторных вирусных инфекций наблюдаются. Но как протекают такие сочетанные инфекции — вопрос изучен недостаточно, тем более не изучен он для коронавирусной инфекции», — сказал профессор.

Он рекомендовал «обязательно привиться от гриппа, как только программы вакцинации будут запущены, как можно быстрее», чтобы защититься от возможных рисков. Он добавил, что в 2020 году вакцинацию от гриппа планируют запустить раньше обычного, возможно с сентября.

Новость
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Минздрав сообщил, что в новом сезоне в России ожидаются четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа и вакцины от них уже есть.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что поставки вакцины от гриппа в регионы в этом году планируется начать 31 августа и привить не менее 60% населения, а из числа входящих в группу риска — около 75%. В прошлых годах от гриппа прививали около 50% населения России.

Как сообщал источник «Интерфакса», регистрация вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи, ожидается 10—12 августа, 15 августа — вывод в гражданский оборот. Клинические испытания данной вакцины уже завершены. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 августа также заявлял, что ожидает регистрации вакцины в течение 10 дней. После этого должна начаться третья стадия испытаний, будут прививаться врачи и учителя, и их реакция на вакцинацию будет отслеживаться.

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