Главный инфекционист допустил одновременное заражение гриппом и COVID-19

Он напомнил, что COVID-19 — новое заболевание, о нем известно не все.
«Сочетанные формы разных респираторных вирусных инфекций наблюдаются. Но как протекают такие сочетанные инфекции — вопрос изучен недостаточно, тем более не изучен он для коронавирусной инфекции», — сказал профессор.
Он рекомендовал «обязательно привиться от гриппа, как только программы вакцинации будут запущены, как можно быстрее», чтобы защититься от возможных рисков. Он добавил, что в 2020 году вакцинацию от гриппа планируют запустить раньше обычного, возможно с сентября.
Минздрав сообщил, что в новом сезоне в России ожидаются четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа и вакцины от них уже есть.
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что поставки вакцины от гриппа в регионы в этом году планируется начать 31 августа и привить не менее 60% населения, а из числа входящих в группу риска — около 75%. В прошлых годах от гриппа прививали около 50% населения России.
Как сообщал источник «Интерфакса», регистрация вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи, ожидается 10—12 августа, 15 августа — вывод в гражданский оборот. Клинические испытания данной вакцины уже завершены. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 августа также заявлял, что ожидает регистрации вакцины в течение 10 дней. После этого должна начаться третья стадия испытаний, будут прививаться врачи и учителя, и их реакция на вакцинацию будет отслеживаться.